Росія і Білорусь створять нову державу до 2022 року: що відомо. Фото: rg.ru

https://racurs.ua/ua/n126844-rosiya-i-bilorus-stvoryat-novu-derjavu-do-2022-roku-scho-vidomo.html

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Росія і Білорусь обговорили деталі проекту «Програми дій Білорусі та РФ щодо реалізації положень договору про створення Союзної держави». У проекті йдеться, що до весни 2021 року країни приймуть єдиний Податковий кодекс.

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У документі, який підписали прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв і голова уряду Білорусі Сергій Румас, йдеться, що з січня 2022 року в Союзній державі будуть розмежовані питання по загальному та національному предметам ведення, повідомляє «Коммерсант».

Документом пропонується об'єднання митної та енергетичної політики. Фактично йдеться про створення загальної митної служби та створення єдиного регулятора ринків газу, нафти, нафтопродуктів та електроенергії. Крім того, будуть створені загальні платіжні системи та єдиний доступ до держзакупівель.

Також в документі йдеться про створення єдиного Цивільного кодексу. Відзначається, що РФ і Білорусь планують вести «узгоджену політику» на ринку праці і в сфері соцзахисту.

За даними російського видання, такий ступінь інтеграції вище, ніж в Європейському Союзі. Видання пише, що узгодження документа передбачає фактично створення з 2022 року конфедеративної або навіть федеративної держави.

Примітно, що програма не зачіпає сфери оборони, освіти, держбезпеки, охорони здоров’я, науки, правоохорони, а також питання МВС, держуправління і судову систему.

Нагадаємо, що на початку вересня Олександр Лукашенко, президент Білорусі, розпорядився повністю закрити державний кордон з Україною.