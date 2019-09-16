Облікова ставка: в НБУ визнали, що економіка не готова до різкого зниження, фото — Мінфін

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У Національному банку України будуть повільно знижувати облікову ставку. Таке рішення на початку вересня підтримали сім із восьми членів комітету монетарної політики регулятора.

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У Нацбанку пояснили, що не мають наміру швидко здешевлювати ціну грошей в країні, оскільки це зумовить високий тиск на інфляцію.

Зростання рівня заробітних плат не збігається із підвищенням продуктивності праці в Україні, — повідомила прес-служба НБУ за результатами засідання комітету монетарної політики.

В НБУ констатували, що раніше йшлося про можливу прискорену зниження облікової ставки, але тільки у випадку подальшого зростання попиту іноземців на облігації внутрішньої державної позики. В останні тижні такий попит призупинився і нерезиденти не збільшували портфель українських боргових зобов’язань (хоч і не почали виводити інвестиції з Україні).

Кошти, отримані від погашення короткострокових облігацій, інвестори спрямували також в ОВДП, але на довші строки, — повідомляють в НБУ.

Тільки один із семи членів комітету висловлювався за агресивніше зниження облікової ставки, але решта семеро не підтримали таку ідею. Вони вважають, що тільки у 2021 році реалізація економічних ініціатив нового уряду може позитивно вплинути на поліпшення інвестиційного клімату в країні.

Серед ризиків, які назвали в комітеті монетарної політики, — збереження високого тиску на інфляцію з боку споживчого попиту та продовження зростання заробітних плат темпами, що перевищують темпи підвищення продуктивності праці в Україні.

Нацбанк 5 вересня знизив облікову ставку на 0,5% — від 17% до 16,5%.

Нагадаємо, що у Нацбанку прокоментували закладений урядом у проект бюджету на 2020 рік курс 28,2 грн за один долар. За словами першого заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової, відповідний курс взятий із травневих прогнозів і Міністерство фінансів зверталося до Нацбанку, щоб їх уточнити.