Учетная ставка: в НБУ признали, что экономика не готова к резкому снижению, фото — Минфин

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В Национальном банке Украины будут медленно снижать учетную ставку. Такое решение в начале сентября поддержали семь из восьми членов комитета монетарной политики регулятора.

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В Нацбанке пояснили, что не намерены быстро удешевлять цену денег в стране, поскольку это приведет к высокому давлению на инфляцию.

Рост уровня заработных плат не совпадает с повышением производительности труда в Украине, — сообщила пресс-служба НБУ по результатам заседания комитета монетарной политики.

В НБУ констатировали, что ранее речь шла о возможном ускоренном снижении учетной ставки, но только в случае дальнейшего роста спроса иностранцев на облигации внутреннего государственного займа. В последние недели такой спрос приостановился и нерезиденты не увеличивали портфель украинских долговых обязательств (хотя и не начали выводить инвестиции из Украины).

Средства, полученные от погашения краткосрочных облигаций, инвесторы направили также в ОВГЗ, но на более длинные сроки, — сообщают в НБУ.

Только один из семи членов комитета высказывался за агрессивное снижение учетной ставки, но остальные семь не поддержали такую ​​идею. Они считают, что только в 2021 году реализация экономических инициатив нового правительства может положительно повлиять на улучшение инвестиционного климата в стране.

Среди рисков, которые назвали в комитете монетарной политики, — сохранение высокого давления на инфляцию со стороны потребительского спроса и продолжение роста заработных плат темпами, превышающими темпы роста производительности труда в Украине.

Нацбанк 5 сентября снизил учетную ставку на 0,5% — с 17% до 16,5%.

Напомним, что в Нацбанке прокомментировали заложенный правительством в проект бюджета на 2020 год курс 28,2 грн за один доллар. По словам первого заместителя главы Нацбанка Екатерины Рожковой, соответствующий курс взят из майских прогнозов и Министерство финансов обращалось в Нацбанк, чтобы их уточнить.