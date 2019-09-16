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Роман Джулаев, фото: «Вчасно»

В Мариуполе застрелили отпущенного из СИЗО боевика ДНР — СМИ (ФОТО)

16 сен 2019, 14:20
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В Мариуполе застрелили боевика так называемой ДНР Романа Джулаева, которого недавно местный суд отпустил из СИЗО под домашний арест.

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Об этом сообщает издание LB.ua со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что тело боевика обнаружили сегодня в 11.50 на лестничной клетке в подъезде одной из многоэтажек.

По информации журналиста Романа Синицина, боевику позвонили в двери квартиры, а когда он их открыл — изрешетили пулями. От полученных многочисленных огнестрельных ранений он скончался на месте.

Роман Джулаев (слева), фото: Роман Синицин

Джулаев входил в ряды бандформирования боевиков «Пятнашка». Осенью 2017 года был задержан, однако уже в мае 2018 года отпущен под домашний арест. В декабре того же года его снова задержали — уже за сопротивление при изъятии у него незаконного киоска. В начале августа стало известно, что Октябрьский районный суд Мариуполя отпустил его из СИЗО под домашний арест.

По информации СМИ, Джулаев участвовал в боях за Донецкий аэропорт и Дебальцево. В 2015 году он уехал в Беларусь, где якобы работал менеджером по продажам. В 2016 году перебрался в Россию. Задержали его в сентябре 2017 года при попытке перейти из оккупированной территории в Марьинском районе Донецкой области. Тогда он заявлял, что пытался навестить родственников.

Напомним, летом 2016 года на Луганщине в собственном доме убили так называемого начальника ГАИ боевиков ЛНР.


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