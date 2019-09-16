Обмен пленными: освобожденным украинцам выдали новые паспорта. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n126841-obmen-plennymi-osvobojdennym-ukraincam-vydali-novye-pasporta.html

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Новые паспорта граждан Украины получили военные моряки и политические заключенные, вернувшиеся из российского плена в рамках обмена заключенными. Часть прежних документов освобожденных украинцев была утеряна во время пребывания в плену или заключения на территории РФ.

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Документы выданы в форме ID-карт и биометрического загранпаспорта гражданина Украины, сообщает пресс-центр Государственной миграционной службы.

Также бывшие пленные украинцы получили регистрационные номера учетной карточки плательщика налогов.

Для ускорения процесса оформления новых документов был организован передвижной пункт к местам прохождения ими лечения.

Напомним, что обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Он был осуществлен в формате «35 на 35». Тогда в Украину вернулись режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко, крымский активист Владимир Балух, захваченные в Азовском море украинские моряки и другие политзаключенные.