Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Обмен пленными: освобожденным украинцам выдали новые паспорта. Фото: Укринформ

Обмен пленными: освобожденным украинцам выдали новые паспорта

16 сен 2019, 14:11
999

Новые паспорта граждан Украины получили военные моряки и политические заключенные, вернувшиеся из российского плена в рамках обмена заключенными. Часть прежних документов освобожденных украинцев была утеряна во время пребывания в плену или заключения на территории РФ.

Loading...

Документы выданы в форме ID-карт и биометрического загранпаспорта гражданина Украины, сообщает пресс-центр Государственной миграционной службы.

Также бывшие пленные украинцы получили регистрационные номера учетной карточки плательщика налогов.

Для ускорения процесса оформления новых документов был организован передвижной пункт к местам прохождения ими лечения.

Напомним, что обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Он был осуществлен в формате «35 на 35». Тогда в Украину вернулись режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко, крымский активист Владимир Балух, захваченные в Азовском море украинские моряки и другие политзаключенные.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Архиепископ Климент призвал включить в список на обмен политзаключенных Дудку и Давыденко

Украинские политзаключенные Владимир Дудка и Константин Давыденко должны быть включены в список на обмен удерживаемыми лицами с РФ. Об этом сегодня заявил архиепископ Климент

Новости Украины
15:16

Зеленский рассказал, за что будет бороться на «нормандском саммите» (ВИДЕО)

Президент Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи лидеров «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия). Он ожидает проведения полного обмена между Украиной и РФ, а также согласования позиций относительно разведения войск

Новости мира
15:09
Новости партнеров
Загрузка...