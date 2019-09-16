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Обмін полоненими: звільненим українцям видали нові паспорти. Фото: Укрінформ

Обмін полоненими: звільненим українцям видали нові паспорти

16 вер 2019, 14:11
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Нові паспорти громадян України отримали військові моряки і політичні в’язні, які повернулися з російського полону в рамках обміну ув’язненими. Частина колишніх документів звільнених українців була втрачена під час перебування в полоні чи ув’язнення на території РФ.

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Документи видані в формі ID-карток і біометричного закордонного паспорта громадянина України, повідомляє прес-центр Державної міграційної служби.

Також колишні полонені українці отримали реєстраційні номери облікової картки платника податків.

Для прискорення процесу оформлення нових документів було організовано пересувний пункт до місць проходження ними лікування.

Нагадаємо, що обмін полоненими між Росією та Україною відбувся 7 вересня. Він був здійснений у форматі «35 на 35». Тоді до України повернулися режисер Олег Сенцов, журналіст Роман Сущенко, кримський активіст Володимир Балух, захоплені в Азовському морі українські моряки та ще частина політв’язнів.

Джерело: Ракурс


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