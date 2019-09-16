Андрей Богдан, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n126840-vo-frakcii-sluga-naroda-est-psihicheski-bolnye-bogdan.html

Ракурс

В парламентской фракции «Слуга народа» есть психически больные и безумные депутаты.

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Об этом председатель Офиса президента Андрей Богдан заявил в интервью изданию «BBC Украина».

Так он отреагировал на вопрос об обвинениях со стороны некоторых народных избранников из «Слуги народа», которые утверждают, что в Офисе президента с ними не считаются и пытаются сделать из них «ручных животных».

Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества, — заявил Богдан.

Богдан отметил, что по его мнению, такое возмущение вряд ли будет нарастать и со временем не выльется в противостояние между президентом и парламентом.

Он также обратил внимание на пестроту списка политсилы.

Надо понимать источники формирования этих списков, откуда взялись эти люди. Часть людей пришла реально из Фейсбука, как Лиза Богуцкая, часть людей мы в интернете искали, кто популярен по этому округу, — отметил Богдан. — Кого-то давали областные штабы, есть журналисты, которых нам рекомендовал наш пресс-центр, есть люди от BRDO, которых привел Алексей Гончарук.

Напомним, сегодня спикер парламента Дмитрий Разумков поблагодарил народных избранников за качественную работу во время первых пленарных заседаний Верховной Рады нового созыва и заявил, что 39% граждан положительно оценивают работу нынешнего парламента против якобы 4% в случае с Радой предыдущего созыва. Правда, источник этих социологических сведений он не назвал.