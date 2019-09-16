Новая Рада: Разумков обнародовал рейтинги доверия к парламенту и объявил планы на неделю, скриншот трансляции

https://racurs.ua/n126827-razumkov-obnarodoval-reytingi-doveriya-k-rade-i-obyavil-plany-na-nedelu.html

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Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поблагодарил народных депутатов за качественную работу во время первых пленарных заседаний в сентябре.

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Председатель парламента на согласительном совете с председателями фракций и групп отметил, что 39% граждан положительно оценили работу новоизбранного парламента. Спикер отметил, что ранее Раду якобы поддерживало только 4% населения. Разумков не сослался на источник этой социологической информации.

Рада рассмотрела 110 вопросов повестки дня, в том числе приняла девять законов в целом, а также 44 в первом чтении, — заявил Разумков.

Он также сообщил, что 92% украинцев поддерживают изменения в Конституцию о сокращении количества депутатов Рады, 77% — о предоставлении гражданам права законодательной инициативы, 95% — о наказании нардепов за кнопкодавство и прогулы.

Спикер рассказал, что на текущей пленарной неделе Рада рассмотрит 39 вопросов, кроме того 24 законопроекта намерены включить в повестку дня. Всего в комитетах, по словам Разумкова, находится 444 законодательные инициативы.

Следующее пленарное заседание состоится в среду, 18 сентября.

Напомним, что 12 сентября фракция «Европейская солидарность» в сессионном зале протестовала против наказания сопредседателя фракции Ирины Геращенко за слова о «зеленых человечках в Раде».