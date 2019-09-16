Нова рада: Разумков оприлюднив рейтинги довіри до парламенту й оголосив плани на тиждень, скріншот трансляції

https://racurs.ua/ua/n126827-razumkov-opryludnyv-reytyngy-doviry-do-rady-i-ogolosyv-plany-na-tyjden.html

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Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков подякував народним депутатам за якісну роботу під час перших пленарних засідань у вересні.

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Голова парламенту на погоджувальній раді з головами фракцій та груп відзначив, що 39% громадян позитивно оцінили роботу новообраного парламенту. Спікер зазначив, що раніше Раду нібито підтримувало тільки 4% населення. Разумков не послався на джерело цієї соціологічної інформації.

Рада розглянула 110 питань порядку денного, в тому числі ухвалили дев’ять законів в цілому, а також 44 — у першому читанні, — заявив Разумков.

Він також повідомив, що 92% українців підтримують зміни до Конституції щодо скорочення кількості депутатів Ради, 77% — щодо надання громадянам права законодавчої ініціативи, 95% — про покарання нардепів за кнопкодавство та прогули.

Спікер розповів, що на поточному пленарному тижні Рада розгляне 39 питань, крім того 24 законопроекти мають намір включити у порядок денний. Всього у комітетах, за словами Разумкова, перебуває 444 законодавчі ініціативи.

Наступне пленарне засідання Ради відбудеться у середу, 18 вересня.

Нагадаємо, що 12 вересня фракція «Європейська солідарність» у сесійній залі протестувала проти покарання співголови фракції Ірини Геращенко за слова про «зелених чоловічків у Раді».