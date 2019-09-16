Як відрізнити фальшиві банкноти, розповіли в НБУ. Фото: PaySpace Magazine

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Ракурс

Національний банк України показав, як виглядають фальшиві купюри номіналом 500 грн, а також пояснив, як їх відрізнити від справжніх банкнот.

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Фальшиві банкноти потрапляють до кас супермаркетів, заправок і метро, повідомив Віталій Ковтонюк, головний спеціаліст департаменту грошового обігу Нацбанку, на каналі регулятора в YouTube.

НБУ попереджає, що в несправжніх купюрах можуть підроблювати елементи захисту, які перевіряються за допомогою ультрафіолетових детекторів.

За словами Ковтонюка, справжні банкноти мають безліч деталей захисту, за допомогою яких їх можна відрізнити від підробки без використання спеціального обладнання. Так, наприклад, малюнок на фальшивій купюрі не такий чіткий, як на оригіналі.

Також підробки можна відрізнити на дотик, оскільки зазвичай вони склеєні з двох аркушів. Ще одну відмінність видно при огляді банкноти під кутом: на справжніх 500 грн елемент захисту у вигляді ромба змінює колір.

Нагадаємо, раніше в НБУ розповіли, які купюри найчастіше підробляють шахраї. Більша частина підроблених банкнот, вилучених із обігу в першому півріччі 2019 року, припадала на банкноти номіналом 500, 100, 200 та 50 грн.