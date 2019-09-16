Данішевська на Пленумі: Ми не отримали відповіді на запитання про те, чому Верховний суд слід зменшити вдвічі

Валентина Данішевська, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n126825-danishevska-na-plenumi-my-ne-otrymaly-vidpovidi-na-zapytannya-pro-te-chomu-verhovnyy-sud-slid.html

Ракурс

Ініціатива щодо скорочення Верховного суду (ВС), запланована у законопроекті № 1008 «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського самоврядування», нічим не обґрунтована й не зрозуміло, як вона може покращити стан правосуддя в Україні.

Loading...

Про це сьогодні під час Пленуму ВС заявила його голова Валентина Данішевська, повідомляє кореспондент «Ракурсу».

Скорочення значно послабить Верховний суд у плані захисту прав людей і послабить наш авторитет. Така пропозиція, нічим не обґрунтована, викликає в нас занепокоєння. Зменшення суддів Верховного суду не підтримується навіть критиками ВС, які ставляться до нього не дуже шанобливо, — наголошує Данішевська.

Законопроекті № 1008 передбачає, що кількість суддів ВС буде зменшена вдвічі — до 100 осіб.

Мені і думаю — вам теж, — звертаючись до присутніх учасників Пленуму ВС, сказала Данішевська, — не зрозуміло, як через скорочення Верховного суду поліпшиться стан правосуддя.

Данішевська сподівається зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським з приводу цього питання.

Нагадаємо, законопроект № 1008 Верховна Рада підтримала в першому читанні під час свого засідання 12 вересня голосами 238 народних обранців. Проти проголосували 54 депутати.