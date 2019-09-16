Нацбанк коментує закон про «спліт», фото — Фінбаланс

https://racurs.ua/ua/n126823-nacbank-komentuie-zakon-pro-split-translyaciya.html

Ракурс

Топ-менеджмент Національного банку України на брифінгу у Києві вирішив прокоментувати закон про «спліт», який минулого тижня ухвалила в цілому Верховна Рада.

Loading...

Парламент розглядав 12 вересня президентський законопроект і переділив повноваження щодо регулюванні ринку фінансових послуг. Закон про «спліт» проголосували спочатку у першому читанні, а через кілька хвилин і в цілому.

Документом передбачається поділ, або «спліт», функцій Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері фінансових послуг. Новація ліквідовує Національну комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а також розподіляє повноваження державного регулювання діяльності у небанківському фінансовому секторі між Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Зокрема, нагляд і регулювання ринку страхових, лізингових і факторингових компаній, кредитних спілок, бюро кредитних історій, ломбардів та інших фінансових компаній перейде до Нацбанку.

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) здійснюватиме регулювання недержавних фондів: пенсійних, фінансування будівництва, операцій з нерухомістю.