Погоджувальна рада ухвалює план роботи парламенту на тиждень, фото — Главком

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У Верховні Раді 16 вересня розпочалося засідання погоджувальної ради. Керівники парламенту та депутатських груп і фракцій ухвалюють план роботи Ради на сесійний тиждень.

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Засідання погоджувальної ради веде спікер Ради Дмитро Разумков. Відомо, що найближче сесійне засідання парламенту відбудеться у середу, 18 вересня.

Минулого тижня Рада традиційно для себе працювала у турборежимі, ухваливши в першому читанні десятки законів, зокрема, щодо реформ у судочинстві та боротьбі з корупцією, відправила у відставку склад ЦВК, а також покарала колишнього першого віце-спікера, а нині співголову фракції «Європейська солідарність» Ірину Геращенко за вислів про «зелених чоловічків у Раді».