Фракція Порошенка протестує проти покарання Геращенко за слова про «зелених чоловічків у Раді», скріншот трансляції

https://racurs.ua/ua/n126707-frakciya-poroshenka-protestuie-proty-pokarannya-geraschenko-za-slova-pro-zelenyh-cholovichkiv.html

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Фракція Петра Порошенка «Європейська солідарність» у сесійній залі 12 вересня протестувала проти покарання співголови фракції Ірини Геращенко за слова про «зелених чоловічків у Раді». З цього приводу до трибуни вийшли депутати «Євросолідарності», виступив перед парламентом Микола Княжицький.

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Він розповів, що регламентний комітет Верховної Ради більшістю голосів проголосував за позбавлення Геращенко права брати участь в п’яти пленарних засіданнях за фразеологізм «зелені чоловічки». За це рішення віддали голоси 6 з 11 членів комітету.

Княжицький процитував слова Геращенко: «Друзі ви знаєте, п’ять років тому „зелені чоловічки“ захопили Крим, сьогодні „зелені чоловічки“ захоплюють Раду».

Він вважає, що нардеп коментувала в такий спосіб ймовірні авторитарні роботи Ради, але при цьому Геращенко не згадувала жодну фракцію.

Це рішення обмежує право виборців і фракції, оскільки Геращенко є співголовою «Європейської солідарнсті», — заявив Княжицький.

Він назвав рішення більшості від «Слуги народів» неконституційним і принизливим.

Влада однаково зміниться, попри те, що хтось намагається встановити в Україні диктатуру. Це перший дзвіночок обмежень парламентаризму в Україні, якого ніколи не було в нашій країні, — заявив нардеп від «Європейської солідарності».

Слова про «зелених чоловічків» — не перший гострий випад Геращенко у Раді на адресу «Слуги народу» та нового президента. Раніше вона також заявляла, що парламент завдяки діям більшості партії влади «змінив зелений принтер на ксерокс», коли почав пришвидшено ініціювати та розглядати велику кількість законопроектів.