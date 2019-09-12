Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Фракция Порошенко протестует против наказания Геращенко за слова о «зеленых человечках в Раде», скриншот трансляции

Фракция Порошенко протестует против наказания Геращенко за слова о «зеленых человечках в Раде» (ФОТО)

12 сен 2019, 16:51
999

Фракция Петра Порошенко «Европейская солидарность» в сессионном зале 12 сентября протестовала против наказания сопредседателя фракции Ирины Геращенко за слова о «зеленых человечках в Раде». По этому поводу к трибуне вышли депутаты «Евросолидарности», выступил перед парламентом Николай Княжицкий.

Loading...

Он рассказал, что регламентный комитет Верховной Рады большинством голосов проголосовал за лишение Геращенко права участвовать в пяти пленарных заседаниях за фразеологизм «зеленые человечки». За это решение отдали голоса 6 из 11 членов комитета.

Фракция Порошенко протестует против наказания Геращенко за слова о «зеленых человечках в Раде», скриншот трансляции

Княжицкий процитировал слова Геращенко: «Друзья вы знаете, пять лет назад „зеленые человечки“ захватили Крым, сегодня „зеленые человечки“ захватывают Раду».

Он считает, что нардеп комментировала таким образом возможные авторитарные методы работы Рады, но при этом Геращенко не упоминала о какой-то конкретной фракции.

Это решение ограничивает право избирателей и фракции, поскольку Геращенко является сопредседателем «Европейской солидарнсти», — заявил Княжицкий.

Он назвал решение большинства от «Слуги народа» неконституционным и унизительным.

Власть все равно сменится, несмотря на то, что кто-то пытается установить в Украине диктатуру. Это первый звоночек ограничений парламентаризма в Украине, которого никогда не было в нашей стране, — заявил нардеп от «Европейской солидарности».

Фракция Порошенко протестует против наказания Геращенко за слова о «зеленых человечках в Раде», скриншот трансляции

Слова о «зеленых человечках» — не первый острый выпад Геращенко в Раде в адрес «Слуги народа» и нового президента. Ранее она также заявляла, что парламент благодаря действиям большинства партии власти «сменил зеленый принтер на ксерокс», когда начал ускоренно инициировать и рассматривать большое количество законопроектов, многие з которых копируют инициативы прежней власти.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Аброськин подтвердил написание рапорта на увольнение и планирует бороться за кресло мэра Мариуполя (ВИДЕО)

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин подтвердил, что написал рапорт на увольнение. В дальнейшем он планирует стать конкурентом действующего мэра Мариуполя на местных выборах

Новости Украины
17:38

Рада поддержала законопроект, призванный сделать невозможной работу «черных нотариусов»

Народные избранники сегодня поддержали в первом чтении законопроект 1056−1 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты права собственности», призванный сделать невозможной работу «черных» нотариусов

Правовые новости
17:00

Работу парламента и Зеленского оценили украинцы в новом соцопросе (ИНФОГРАФИКА)

Работу парламента 9-го созыва и президента Владимира Зеленского украинцы оценили в новом соцопросе от группы «Рейтинг». Зеленский снова побил президентский рекорд по уровню доверия граждан

Новости Украины
14:56
Новости партнеров
Загрузка...