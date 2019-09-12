Фракция Порошенко протестует против наказания Геращенко за слова о «зеленых человечках в Раде», скриншот трансляции

https://racurs.ua/n126707-frakciya-poroshenko-protestuet-protiv-nakazaniya-geraschenko-za-slova-o-zelenyh-chelovechkah.html

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Фракция Петра Порошенко «Европейская солидарность» в сессионном зале 12 сентября протестовала против наказания сопредседателя фракции Ирины Геращенко за слова о «зеленых человечках в Раде». По этому поводу к трибуне вышли депутаты «Евросолидарности», выступил перед парламентом Николай Княжицкий.

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Он рассказал, что регламентный комитет Верховной Рады большинством голосов проголосовал за лишение Геращенко права участвовать в пяти пленарных заседаниях за фразеологизм «зеленые человечки». За это решение отдали голоса 6 из 11 членов комитета.

Княжицкий процитировал слова Геращенко: «Друзья вы знаете, пять лет назад „зеленые человечки“ захватили Крым, сегодня „зеленые человечки“ захватывают Раду».

Он считает, что нардеп комментировала таким образом возможные авторитарные методы работы Рады, но при этом Геращенко не упоминала о какой-то конкретной фракции.

Это решение ограничивает право избирателей и фракции, поскольку Геращенко является сопредседателем «Европейской солидарнсти», — заявил Княжицкий.

Он назвал решение большинства от «Слуги народа» неконституционным и унизительным.

Власть все равно сменится, несмотря на то, что кто-то пытается установить в Украине диктатуру. Это первый звоночек ограничений парламентаризма в Украине, которого никогда не было в нашей стране, — заявил нардеп от «Европейской солидарности».

Слова о «зеленых человечках» — не первый острый выпад Геращенко в Раде в адрес «Слуги народа» и нового президента. Ранее она также заявляла, что парламент благодаря действиям большинства партии власти «сменил зеленый принтер на ксерокс», когда начал ускоренно инициировать и рассматривать большое количество законопроектов, многие з которых копируют инициативы прежней власти.