Боротьба з корупцією: в Чернівецькій області на хабарі затримали двох прикордонників. Фото: ДПСУ

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В рамках боротьби з корупцією силовики Державного бюро розслідувань викрили двох офіцерів з керівного складу прикордонної служби у населеному пункті Красноільськ. Вони брали хабарі за незаконне переправлення цигарок через кордон до Румунії.

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Затримання військовослужбовців пройшло 14 вересня. В операції з обчислення зловмисників брали участь силовики ДБР та Управління безпеки Захід Держприкордонслужби. Про це в понеділок повідомили в прес-службі Держприкордонслужби.

Зловмисників затримали одночасно в містах Сторожинець та Чернівці. Обидва були спіймані при отриманні від підлеглого хабара в розмірі 1500 євро і передачі військовослужбовцю 900 євро за сприяння в контрабандній схемі.

Затриманим повідомили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 368 (одержання хабара службовою особою) та ст. 369 (обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України. Вони залишаться в СІЗО до обрання судом запобіжного заходу.

Нагадаємо, що у вересні за хабар був затриманий старший ревізор-інспектор Головного управління Державної фіскальної служби в Закарпатській області.