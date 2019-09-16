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Борьба с коррупцией: в Черновицкой области на взятке задержали двух пограничников. Фото: Госпогранслужба

Борьба с коррупцией: в Черновицкой области на взятке задержали двух пограничников (ФОТО, ВИДЕО)

16 сен 2019, 10:58
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В рамках борьбы с коррупцией силовики Государственного бюро расследований разоблачили двух офицеров из руководящего состава пограничной службы в населенном пункте Красноильск. Они брали взятки за незаконную переправку сигарет через границу в Румынию.

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Задержание военнослужащих прошло 14 сентября. В операции по вычислению злоумышленников принимали участие силовики ГБР и Управления безопасности Запад Госпогранслужбы. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Злоумышленников задержали одновременно в городах Сторожинец и Черновцы. Оба были пойманы при получении от подчиненного взятки в размере 1500 евро и передачи военнослужащему 900 евро за содействие в контрабандной схеме.

Борьба с коррупцией: в Черновицкой области на взятке задержали двух пограничников. Фото: Госпогранслужба

Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступлений по ст.368 (получение взятки должностным лицом) и ст.369 (обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины. Они останутся в СИЗО до избрания судом меры пресечения.

Напомним, что в сентябре за взятку был задержан старший ревизор-инспектор Главного управления Государственной фискальной службы в Закарпатской области.

Источник: Ракурс


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