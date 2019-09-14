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Ракурс
Задержание на взятке. Фото: Волынские новости

За взятку на Закарпатье задержали инспектора Фискальной службы (ФОТО)

14 сен 2019, 19:04
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Взятку получил старший ревизор-инспектор Главного управления Государственной фискальной службы в Закарпатской области.

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Государственный служащий требовал 700 евро от иностранца. За эти деньги коррупционер обещал предоставить ему статус физического лица предпринимателя без необходимых для этого документов и за оформление идентификационного кода. Злоумышленника задержали в загородном ресторане во время получения всей суммы неправомерной выгоды. Об этом 14 сентября сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 10 лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному подозрения в совершении преступления и избрания меры пресечения. Также правоохранители установят, получал ли взятки он ранее.

Ревизора задержали на взятке. Фото: СБУ

Ревизора задержали на взятке. Фото: СБУ

Напомним, 12 сентября на взятке в Киеве погорели чиновник Генерального управления Гоструда в Киевской области и адвокат. Их задержали во время получения неправомерной выгоды в размере 60 тыс. грн.

Источник: Ракурс


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