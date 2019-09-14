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Ракурс
Затримання на хабарі. Фото: Волинські новини

За хабар на Закарпатті затримали інспектора Фіскальної служби (ФОТО)

14 вер 2019, 19:04
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Хабар отримав старший ревізор-інспектор Головного управління Державної фіскальної служби в Закарпатській області.

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Державний службовець вимагав 700 євро від іноземця. За ці гроші корупціонер обіцяв надати йому статус фізичної особи підприємця без необхідних для цього документів та за оформлення ідентифікаційного коду. Зловмисника затримали у заміському ресторані під час одержання всієї суми неправомірної вигоди. Про це 14 вересня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Наразі тривають слідчі дії у межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від п’яти до 10 років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому підозри у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Також правоохоронці встановлять, чи отримував він раніше хабарі.

Ревізора затримали на хабарі. Фото: СБУ

Ревізора затримали на хабарі. Фото: СБУ

Нагадаємо, 12 вересня на хабарі в Києві погоріли чиновник Генерального управління Держпраці в Київській області та адвокат. Їх затримали під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 60 тис. грн.

Джерело: Ракурс


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