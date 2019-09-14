Затримання на хабарі. Фото: Волинські новини

https://racurs.ua/ua/n126785-za-habar-na-zakarpatti-zatrymaly-inspektora-fiskalnoyi-slujby-foto.html

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Хабар отримав старший ревізор-інспектор Головного управління Державної фіскальної служби в Закарпатській області.

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Державний службовець вимагав 700 євро від іноземця. За ці гроші корупціонер обіцяв надати йому статус фізичної особи підприємця без необхідних для цього документів та за оформлення ідентифікаційного коду. Зловмисника затримали у заміському ресторані під час одержання всієї суми неправомірної вигоди. Про це 14 вересня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Наразі тривають слідчі дії у межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від п’яти до 10 років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому підозри у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Також правоохоронці встановлять, чи отримував він раніше хабарі.

Нагадаємо, 12 вересня на хабарі в Києві погоріли чиновник Генерального управління Держпраці в Київській області та адвокат. Їх затримали під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 60 тис. грн.