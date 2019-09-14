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Президент України Володимир Зеленський. Фото: Zelenskiy у Telegram

Зеленський, Богдан та Філатов пригостилися пивом після інспекції мосту в Дніпрі (ФОТО, ВІДЕО)

14 вер 2019, 18:36
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Володимир Зеленський, президент України, разом із головою Офісу президента Андрієм Богданом та мером Дніпра Борисом Філатовим відзначили день міста.

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Після інспекції Нового мосту гарант Конституції разом із вищевказаними посадовцями випили по бокалу пива. Хмільний напій вони замовили в одного з вуличних торговців на Фестивальному причалі. Відповідне фото волонтер Юрій Мисягін опублікував на власній сторінці у Facebook.

Дніпро, з Днем міста! Президент України Володимир Зеленський, голова ОП Андрій Богдан і мер Дніпра Борис Філатов, привітали місто зі святом! — йдеться у повідомленні.

Зеленський випив пива з Богданом та Філатовим. Фото: Юрій Мисягін у Facebook

Також в YouTube з’явилися кадри, як Зеленський пригощається пивом.

Нагадаємо, 14 вересня президент України Володимир Зеленський перевірив якість Нового мосту у Дніпрі. Як відомо, цей об'єкт мер міста Борис Філатов мав побудувати до 14 вересня, згідно з парі, яке уклав в президентом. Міст відкрили 7 вересня, але в мережі з’явилися низка фото й відео, які свідчили про начебто його ненадійність.

Зеленський обурився через те, що міст відкрили без серйозних експертних висновків щодо безпечності, та заявив, що обов’язково розбереться з цим питанням.

Джерело: Ракурс


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