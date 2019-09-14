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Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Zelenskiy в Telegram

Зеленский, Богдан и Филатов угостились пивом после инспекции моста в Днепре (ФОТО, ВИДЕО)

14 сен 2019, 18:36
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Владимир Зеленский, президент Украины, вместе с главой Офиса президента Андреем Богданом и мэром Днепра Бориса Филатовым отметили день города.

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После инспекции Нового моста гарант Конституции вместе с вышеуказанными лицами выпили по бокалу пива. Хмельной напиток они заказали в одного из уличных торговцев на Фестивальном причале. Соответствующее фото волонтер Юрий Мысягин опубликовал на собственной странице в Facebook.

Днепр, с Днем города! Президент Украины Владимир Зеленский, глава ОП Андрей Богдан и мэр Днепра Борис Филатов, поздравили город с праздником! — говорится в сообщении.

Зеленский выпил пива с Богданом и Филатовым. Фото: Юрий Мысягин в Facebook

Также в YouTube появились кадры, как Зеленский угощается пивом.

Напомним, 14 сентября президент Украины Владимир Зеленский проверил качество Нового моста в Днепре. Как известно, этот объект мэр города Борис Филатов должен был построить к 14 сентября, согласно пари, которое заключил с президентом. Мост открыли 7 сентября, но в сети появились ряд фото и видео, которые свидетельствовали о якобы его ненадежности.

Зеленский возмутился из-за того, что мост открыли без серьезных экспертных заключений по безопасности, и заявил, что обязательно разберется с этим вопросом.

Источник: Ракурс


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