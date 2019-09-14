Пленные моряки вернулись в Одессу. Фото: Фото Сергея Смоленцева и пресс-службы ВМСУ

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Военнопленные моряки, которые 7 сентября в результате обмена заключенными с Россией прыбили в Киев, 14 сентября вернулись домой, в Одессу.

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Моряков в город доставили два самолета Ан-26. После этого они пересели на автобусы, которые доставили их на военно-морскую базу «Юг», что в Практической гавани Одесского порта. Об этом сегодня сообщило местное издание «Думская».

Их там торжественно встретили сослуживцы и волонтеры. Освобожденных из плена украинцев поздравил начальник штаба Военно-морских сил вице-адмирал Андрей Тарасов.

Волонтеры вручили морякам флаг ВМСУ, который в знак поддержки пленных висел на флагштоке возле городского совета Одессы с ноября 2018 года. Дети дарили морякам символические кораблики.

Как известно, после возвращения из плена моряки проходили реабилитацию в военном госпитале в Киеве. Все военнослужащие заявили, что планируют продолжить службу в украинском флоте.

Напомним, что обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Он был проведен в формате «35 на 35». Тогда на родину вернулись режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко, украинские моряки и другие политзаключенные.