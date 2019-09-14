Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Пленные моряки вернулись в Одессу. Фото: Фото Сергея Смоленцева и пресс-службы ВМСУ

Освобожденные из плена моряки вернулись в Одессу (ФОТО, ВИДЕО)

14 сен 2019, 17:59
999

Военнопленные моряки, которые 7 сентября в результате обмена заключенными с Россией прыбили в Киев, 14 сентября вернулись домой, в Одессу.

Loading...

Моряков в город доставили два самолета Ан-26. После этого они пересели на автобусы, которые доставили их на военно-морскую базу «Юг», что в Практической гавани Одесского порта. Об этом сегодня сообщило местное издание «Думская».

Их там торжественно встретили сослуживцы и волонтеры. Освобожденных из плена украинцев поздравил начальник штаба Военно-морских сил вице-адмирал Андрей Тарасов.

Волонтеры вручили морякам флаг ВМСУ, который в знак поддержки пленных висел на флагштоке возле городского совета Одессы с ноября 2018 года. Дети дарили морякам символические кораблики.

Как известно, после возвращения из плена моряки проходили реабилитацию в военном госпитале в Киеве. Все военнослужащие заявили, что планируют продолжить службу в украинском флоте.

Пленные моряки вернулись в Одессу. Фото: Фото Сергея Смоленцева и пресс - службы ВМСУ

Пленные моряки вернулись в Одессу. Фото: Фото Сергея Смоленцева и пресс - службы ВМСУ

Пленные моряки вернулись в Одессу. Фото: Фото Сергея Смоленцева и пресс - службы ВМСУ

Пленные моряки вернулись в Одессу. Фото: Фото Сергея Смоленцева и пресс - службы ВМСУ

Пленные моряки вернулись в Одессу. Фото: Фото Сергея Смоленцева и пресс - службы ВМСУ

Пленные моряки вернулись в Одессу. Фото: Фото Сергея Смоленцева и пресс - службы ВМСУ

Пленные моряки вернулись в Одессу. Фото: Фото Сергея Смоленцева и пресс - службы ВМСУ

Пленные моряки вернулись в Одессу. Фото: Фото Сергея Смоленцева и пресс - службы ВМСУ

Пленные моряки вернулись в Одессу. Фото: Фото Сергея Смоленцева и пресс - службы ВМСУ

Напомним, что обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Он был проведен в формате «35 на 35». Тогда на родину вернулись режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко, украинские моряки и другие политзаключенные.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Зеленский, Богдан и Филатов угостились пивом после инспекции моста в Днепре (ФОТО, ВИДЕО)

Глава украинского государства выпил пива во время поездки в Днепр. Компанию за бокалом хмельного гаранту Конституции составили глава Офиса президента Андрей Богдан и мэр Днепра Борис Филатов

Новости Украины
18:36

Выборы на оккупированном Донбассе: в США назвали обязательное условие

В Вашингтоне заявили, что для того, чтобы провести выборы в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, Российской Федерации необходимо отвести с украинской территории войска и технику

Новости Украины
15:16
Новости партнеров
Загрузка...