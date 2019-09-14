Соревнования «Игры непокоренных» в Киеве. Фото: Минветеранов в Facebook

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Ракурс

В Киеве 14 сентября проходят третьи Национальные соревнования «Игры непокоренных».

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В соревнованиях принимают участие 218 участников. Среди них военнослужащие, ветераны Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Пограничной службы, Службы безопасности Украины, представители добровольческих батальонов, которые получили ранения или травмы во время участия в боевых действиях. Об этом сообщает Минветеранов в Facebook.

В течение дня они соревнуются в шести видах спорта. По результатам соревнований отберут членов национальной сборной, которые в 2020 году поедут на международные соревнования Invictus Games в Гааге. Официальное объявление состава сборной состоится 17 октября 2019 года.

На локациях вблизи мест соревнований работают детская площадка, фудкорт, проходят спортивные мастер-классы и конкурсы. Кроме того, для посетителей действуют развлекательно-спортивные зоны.

Как известно «Игры непокоренных» — это международные мультиспортивные соревнования бывших и действующих военнослужащих разных стран мира, которые стали инвалидами. Инициатором этих соревнований стал британский принц Гарри, игры проводятся с 2014 года.

Напомним, сегодня в открытии национальных соревнований «Игры непокоренных» принял участие президент Владимир Зеленский. Глава государства рассказал о новом законе «О статусе ветеранов» и отметил, что в законопроекте, возможно, будет механизм определения статуса участника боевых действий и статус добровольца.