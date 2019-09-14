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Ракурс
Змагання «Ігри нескорених» у Києві. Фото: Мінветеранів у Facebook

«Ігри нескорених» у Києві: у національних змаганнях беруть участь понад 200 учасників (ФОТО, ВІДЕО)

14 вер 2019, 17:24
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У Києві 14 вересня проходять треті національні змагання «Ігри нескорених».

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У змаганнях беруть участь 218 учасників. Серед них військовослужбовці, ветерани Збройних сил України, Національної гвардії, Прикордонної служби, Служби безпеки України, представники добровольчих батальйонів, які отримали поранення чи травми під час участі в бойових діях. Про це повідомляє Мінветеранів у Facebook.

Впродовж дня вони змагаються у шести видах спорту. За результатами змагань відберуть членів національної збірної, які в 2020 році поїдуть на міжнародні змагання Invictus Games в Гаазі. Офіційне оголошення складу збірної відбудеться 17 жовтня 2019 року.

На локаціях поблизу місць змагань працюють дитячий майданчик, фудкорт, проходять спортивні майстер-класи та конкурси. Крім того, для відвідувачів діють розважально-спортивні зони.

Як відомо, «Ігри нескорених» — це міжнародні мультиспортивні змагання колишніх та чинних військовослужбовців різних країн світу, які стали інвалідами. Ініціатором цих змагань став британський принц Гаррі, ігри проводяться з 2014 року.

Змагання «Ігри нескорених» у Києві. Фото: Мінветеранів у Facebook

Змагання «Ігри нескорених» у Києві. Фото: Мінветеранів у Facebook

Змагання «Ігри нескорених» у Києві. Фото: Мінветеранів у Facebook

Нагадаємо, сьогодні у відкритті національних змагань «Ігри нескорених» взяв участь президент Володимир Зеленський. Глава держави розповів про новий закон «Про статус ветеранів» і зазначив, що, у законопроекті, можливо, буде механізм визначення статусу учасника бойових дій та статусу добровольця.

Джерело: Ракурс


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