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Полонені моряки повернулися в Одесу. Фото: Фото Сергія Смоленцева та прес-служби ВМСУ

Звільнені з полону моряки повернулися в Одесу (ФОТО, ВІДЕО)

14 вер 2019, 17:59
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Військовополонені моряки, які 7 вересня внаслідок обміну в’язнями з Росією прибули до Києва, 14 вересня повернулися додому, в Одесу.

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Моряків до міста доправили два літаки Ан-26. Після цього вони пересіли на автобуси, які доставили їх на військово-морську базу «Південь», що в Практичній гавані Одеського порту. Про це сьогодні повідомило місцеве видання «Думська».

Їх там урочисто зустріли товариші по службі та волонтери. Звільнених з полону українців привітав начальник штабу Військово-морських сил віце-адмірал Андрій Тарасов.

Волонтери вручили морякам прапор ВМСУ, який в знак підтримки полонених висів на флагштоку біля міської ради Одеси з листопада 2018 року. Діти дарували морякам символічні кораблики.

Як відомо, після повернення з полону моряки проходили реабілітацію в військовому госпіталі у Києві. Всі військовослужбовці заявили, що планують продовжити службу в українському флоті.

Полонені моряки повернулися в Одесу. Фото: Фото Сергія Смоленцева та прес-служби ВМСУ

Полонені моряки повернулися в Одесу. Фото: Фото Сергія Смоленцева та прес-служби ВМСУ

Полонені моряки повернулися в Одесу. Фото: Фото Сергія Смоленцева та прес-служби ВМСУ

Полонені моряки повернулися в Одесу. Фото: Фото Сергія Смоленцева та прес-служби ВМСУ

Полонені моряки повернулися в Одесу. Фото: Фото Сергія Смоленцева та прес-служби ВМСУ

Полонені моряки повернулися в Одесу. Фото: Фото Сергія Смоленцева та прес-служби ВМСУ

Полонені моряки повернулися в Одесу. Фото: Фото Сергія Смоленцева та прес-служби ВМСУ

Полонені моряки повернулися в Одесу. Фото: Фото Сергія Смоленцева та прес-служби ВМСУ

Полонені моряки повернулися в Одесу. Фото: Фото Сергія Смоленцева та прес-служби ВМСУ

Нагадаємо, що обмін полоненими між Росією та Україною відбувся 7 вересня. Він був проведений у форматі «35 на 35». Тоді на батьківщину повернулися режисер Олег Сенцов, журналіст Роман Сущенко, українські моряки та інші політв’язні.​

Джерело: Ракурс


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