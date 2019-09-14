Зеленський ветував Виборчий кодекс. Фото: Апостроф

https://racurs.ua/ua/n126776-zelenskyy-vetuvav-vyborchyy-kodeks.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на Виборчий кодекс.

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За словами глави держави, в новому кодексі містяться норми, які не відповідають Конституції України. Про це йдеться на сайті парламенту в документі з правками президента.

Зеленський вніс до парламенту текст пропозицій до Виборчого кодексу за відкритими списками, які прийняла Верховна Рада 8-го скликання.

На сайті парламенту повідомляється, що документ готують до розгляду з вето президента. У поправках зазначено, що положення Кодексу дають підстави для висновку про фактичне збереження складової, яка характерна для пропорційної системи із закритими списками.

Зеленський зазначає, що повертає Виборчий кодекс для повторного розгляду та доопрацювання з урахуванням наведених зауважень для забезпечення належної регламентації і створення умов для вільного волевиявлення українських громадян.

Як раніше повідомляв «Ракурс», законопроект про новий Виборчий кодекс екс-спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав 27 липня. У команді Зеленського прийняття цього законопроекту назвали «одною великою ганьбою».