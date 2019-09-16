Оскверненный памятник в Богдановке, фото: Эдуард Долинский

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Ракурс

В селе Богдановка Доманевского района Николаевской области осквернили памятник жертвам Холокоста, установленный на месте массового убийства 54 тыс. евреев.

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

На памятнике вандалы оставили надписи, изобразили свастику, а также прикрепили записку, в которой, в частности, упоминаются президент Украины Владимир Зеленский, «таксист Червоненко» (вероятно, бизнесмен, бывший народный депутат Евгений Червоненко) и Долинский. В тексте записки содержатся призывы «опомниться» и заявляется, что «продажа украинской земли быстро приведет вас к Холокосту-2».

Стоит отметить, что этот текст, авторы которого утверждают, что он якобы написан от имени украинского народа, содержит несколько ошибок, не характерных для носителей украинского языка.

В октябре 1941 года в Богдановке, находящейся в румынской оккупационной зоне, был создан концентрационный лагерь для евреев. В него свозили евреев из Бессарабии, Одессы, Буковины, Подолья и Румынии. Массовые убийства здесь начались в декабре 1941 года после вспышки эпидемии тифа.

Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица, комментируя ситуацию, отметил в своем Твиттере, что антисемитизм является идеологией Российской империи и Советского Союза.

Евреи — это история и настоящее Украины, поэтому это преступление против Украины ее врагов, — отметил чиновник.

В полиции Николаевской области сообщили, что по данному инциденту открыты два производства — по ч. 2 ст. 297 (осквернение или разрушение памятника) и по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса. За эти правонарушения злоумышленникам грозит наказание в виде штрафа или ограничения свободы на срок до пяти лет.

Полиция призывает всех, кто обладает полезной для следствия информацией по поводу этого инцидента, звонить по номерам (095) 040 20 77 или 102.

Напомним, в августе на Житомирщине вандалы облили краской мемориал памяти воинам АТО.