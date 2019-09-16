На Виннитчине отравление в школе уложило на больничные койки более 20 человек. Фото: Комсомольская правда

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Пищевое отравление получили более 20 человек после употребления блюд в столовой школы № 2 в городе Казатин Винницкой области.

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Пострадавшие находятся в инфекционном отделении местной больницы уже четвертые сутки. У 21 пострадавшего, среди которых 16 детей, диагностирован острый гастроэнтероколит. Об этом сегодня сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Угрозы их жизни и здоровью нет, необходимая медпомощь предоставляется, а в учебном заведении проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

В свою очередь в облуправлении полиции отметили, что заведение, которое готовило и поставлял еду в школу, приостановило свою работу. Проводится проверка.

По факту отравления начато уголовное производство согласно ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений), предусматривающей до трех лет ограничения свободы.

Между тем напомним, что на днях массовое отравление произошло в школе на Закарпатье. Там на перемене распылили газ из баллончика, в результате чего семь учеников попали в больницу, в частности, трое — в реанимацию.