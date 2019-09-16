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На Вінниччині отруєння в школі вклало на лікарняні ліжка понад 20 осіб. Фото: Комсомольская правда

На Вінниччині отруєння в школі вклало на лікарняні ліжка понад 20 осіб

16 вер 2019, 10:28
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Харчове отруєння дістали понад 20 осіб після вживання страв у їдальні школи № 2 у місті Козятині на Вінниччині.

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Потерпілі перебувають в інфекційному відділені місцевої лікарні вже четверту добу. В 21 постраждалого, серед яких 16 дітей, діагностовано гострий гастроентероколіт. Про це сьогодні повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Загрози їхньому життю та здоров’ю немає, необхідна меддопомога надається, а в закладі освіти проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

У свою чергу в облуправлінні поліції зазначили, що заклад, який готував і постачав їжу до школи, призупинив свою роботу. Триває перевірка.

За фактом отруєння розпочато кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 325 КК України (порушення санітарних норм із запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням), що передбачає до трьох років обмеження волі.

Між тим нагадаємо, що днями масове отруєння сталося в школі на Закарпатті. Там на перерві розпорошили газ із балончика, внаслідок чого семеро учнів потрапили до лікарні, зокрема, троє з них — до реанімації.

Джерело: Ракурс


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