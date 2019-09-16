Спаплюжений пам’ятник у Богданівці, фото: Едуард Долінський

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Ракурс

У селі Богданівка Доманівського району Миколаївської області спаплюжили пам’ятник жертвам Голокосту, встановлений на місці масового вбивства 54 тис. євреїв.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив директор Українського єврейського комітету Едуард Долінський.

На пам’ятнику вандали залишили написи, зобразили свастику, а також прикріпили записку, в якій, зокрема, згадуються президент України Володимир Зеленський, «таксист Червоненко» (ймовірно, бізнесмен, колишній народний депутат Євген Червоненко) та Долінський. У тексті записки містяться заклики «схаменутися» і заявляється, що «продаж української землі швидко приведе вас до Голокосту-2».

Варто зазначити, що цей текст, автори якого заявляють, що він нібито написаний від імені українського народу, містить кілька помилок, не характерних для носіїв української мови.

У жовтні 1941 року в Богданівці, котра перебувала в румунській окупаційній зоні, був створений концентраційний табір для євреїв. До нього звозили євреїв із Бессарабії, Одеси, Буковини, Поділля та Румунії. Масові вбивства тут почалися в грудні 1941 року після спалаху епідемії тифу.

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, коментуючи ситуацію, наголосив у своєму Твіттері, що антисемітизм є ідеологією Російської імперії та Радянського Союзу.

Євреї — це історія і сьогодення України, відтак це злочин проти України її ворогів, — зазначив чиновник.

У поліції Миколаївської області повідомили, що за цим інцидентом відкрито два провадження — за ч. 2 ст. 297 (осквернення або руйнування пам’ятника) та за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу. За ці правопорушення зловмисникам загрожує покарання у виді штрафу чи обмеження волі на строк до п’яти років.

Поліція закликає всіх, хто володіє корисною для слідства інформацією з приводу цього інциденту, телефонувати за номерами (095) 040 20 77 або 102.

Нагадаємо, у серпні на Житомирщині вандали облили фарбою меморіал пам’яті воїнам АТО.