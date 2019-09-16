Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Согласительный совет принимает план работы парламента на неделю, фото — Главком

Согласительный совет принимает план работы парламента на неделю (ТРАНСЛЯЦИЯ)

16 сен 2019, 11:02
999

В Верховной Раде 16 сентября началось заседания согласительного совета. Руководители парламента и депутатских групп и фракций принимают план работы Рады на сессионную неделю.

Loading...

Заседание согласительного совета ведет спикер Рады Дмитрий Разумков. Известно, что ближайшее пленарное заседание парламента состоится в среду, 18 сентября.

На прошлой неделе Рада традиционно для себя работала в турборежиме, приняв в первом чтении десятки законов, в частности, о реформе в судопроизводстве и борьбе с коррупцией, отправила в отставку состав ЦИК, а также наказала бывшего первого вице-спикера, а ныне сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко за высказывание о «зеленых человечках в Раде».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Данишевская на Пленуме: Мы не получили ответа на вопрос о том, почему Верховный суд следует уменьшить вдвое

Сокращение Верховного суда ничем не обосновано, не поддерживается даже его критиками и значительно ослабит возможности в плане защиты прав людей, подчеркивает его глава Валентина Данишевская

Новости Украины
11:18
Новости партнеров
Загрузка...