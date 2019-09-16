Согласительный совет принимает план работы парламента на неделю, фото — Главком

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В Верховной Раде 16 сентября началось заседания согласительного совета. Руководители парламента и депутатских групп и фракций принимают план работы Рады на сессионную неделю.

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Заседание согласительного совета ведет спикер Рады Дмитрий Разумков. Известно, что ближайшее пленарное заседание парламента состоится в среду, 18 сентября.

На прошлой неделе Рада традиционно для себя работала в турборежиме, приняв в первом чтении десятки законов, в частности, о реформе в судопроизводстве и борьбе с коррупцией, отправила в отставку состав ЦИК, а также наказала бывшего первого вице-спикера, а ныне сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко за высказывание о «зеленых человечках в Раде».