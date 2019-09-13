Закон о коррупции. Иллюстрация: Sergey Elkin

https://racurs.ua/2446-zakon-o-korrupcii-izoblichitel-korrupcii-professiya-grajdanskaya-poziciya-ili.html

Ракурс

Как и следовало ожидать, правильная по своей сути идея, направленная на борьбу со злом, одновременно пожирающим нашу страну и фактически являющимся у нас главным и неизменным принципом государственного устройства, приобрела в проекте закона о коррупции уродливые и опасные формы.

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Речь идет о законопроекте №1010 «О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно обличителей коррупции».

Обличители в контексте борьбы с коррупцией, их поддержка, защита — это правильно. Возможно, материальная заинтересованность — это тоже правильно, хотя твердой уверенности в этом, честно говоря, нет. Но возможность, согласно новому проекту закона о коррупции, просто нашкрябать анонимку и автоматически гарантировать себе и семейству «программу защиты свидетелей», бронь от увольнения и гарантии продвижения по службе — это выглядит некоторым перебором.

Закон о коррупции — прекрасный инструмент для антикоррупционеров в погонах

Оставим за рамками рассуждения о том, как повлияют нововведения, предлагаемые проектом закона о коррупции, на морально-психологический климат общества. Ведь все мы — генетические наследники миллионов, писавших доносы, миллионов, отсидевших благодаря им, и славного многотысячного племени вертухаев. Предки пережили гораздо более серьезные испытания, оставив нам выбор, что именно «выдавливать из себя по капле»: раба, доносчика, тюремщика, вора или молчаливого наблюдателя. У нас намешано всего. Есть еще и толика чувства справедливости и желание жить по-человечески в прекрасной стране.

Но по причине невежественного исполнения подобные нынешнему нововведения создают благоприятную питательную среду не для борьбы с коррупцией, а для возлелеивания всего самого отвратительного, что есть, возможно, в каждом, в большей или меньшей степени, а также широчайшую возможность для «творчества» антикоррупционеров в погонах.

Итак, если оговорили кого-то бездоказательно, вопросов к изобличителю тоже никаких не будет. Ну подумаешь, ошиблись, это же не со зла. Ни о какой клевете тут речь идти не может: мало ли, показалось человеку, он же хотел как лучше. Бывает. Для недобросовестных борцов с коррупцией, которые в погонах, — великолепный многофункциональный инструмент: анонимное заявление и процедура его проверки. И понеслось…

Проект закона о коррупции предполагает, что любой может обвинить любого и не нести за это никакой ответственности. Муки совести мы тут сознательно опускаем — очень зыбкая субстанция. Денежное вознаграждение (до 10% от разоблаченного ущерба) вообще убьет идею на корню. Люди в погонах, лишенные законом возможности подрабатывать таким образом, не лыком шиты и всегда смогут использовать доброхотов, входя с ними в долю.

Предвосхищая ход мыслей правоохранителей, в большинстве своем не согласных выполнять свою работу без дополнительного вознаграждения, автор проекта закона о коррупции предусматривает для них «ограничитель», но он останется сугубо теоретическим: «Права на вознаграждение не имеет лицо, сообщившее о коррупционном преступлении в качестве обличителя, имея при этом возможность для осуществления официального сообщения об обнаруженном преступлении в рамках реализации своих служебных полномочий».

Тем не менее, еще одна узкая часть находится там же, где и касающаяся всех сообщений о преступлении. Когда вал обличителей в надежде на: а) торжество справедливости; б) расправу с неугодным лицом; в) денежное вознаграждение; г) гарантии сохранения рабочего места и беспрепятственного течения карьеры для изобличителя и всей его семьи двинет с заявлениями, у правоохранителей появится замечательная возможность — отбирать понравившиеся, как они это делали всегда и продолжают делать нынче.

И вот это — именно то место, где рекой польются реальные вознаграждения. Но немного не в том русле и направлении, как это декларируется авторами закона… А предусмотренное проектом закона о коррупции право обличителя получать информацию о состоянии досудебного расследования, начатого по его заявлению, здесь, мягко говоря, не сильно поможет.

Некоторые любопытные выдержки из проекта закона о коррупции

Обличитель — физическое лицо, которое при наличии убеждения, что информация является достоверной, сообщило о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений предлагаемого закона другим лицом.

Обличителю, его близким лицам не может быть отказано в приеме на работу, они не могут быть уволены или принуждены к увольнению, привлечены к дисциплинарной ответственности или подвергнуты со стороны руководителя или работодателя другим негативным мерам воздействия (перевод, аттестация, изменение условий труда, отказ в назначении на высшую должность, уменьшение заработной платы и т. п.) или угрозе таких мер воздействия в связи с сообщением о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений этого закона.

К негативным мерам также относятся формально правомерные решения и действия руководителя или работодателя, которые при этом носят выборочный характер, в частности, не применяются к другим работникам в подобных ситуациях и/или не применялись к работнику в подобных ситуациях раньше.

При наличии оснований для восстановления на работе работника, который был уволен в связи с совершенным им или его близким лицом сообщением о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений Закона Украины «О предотвращении коррупции» другим лицом, и при его отказе от такого восстановления орган, рассматривающий трудовой спор, принимает решение о выплате ему денежной компенсации в размере шестимесячного среднего заработка, а в случае невозможности восстановления — в размере двухлетнего среднего заработка.

В делах о применении руководителем или работодателем или создании им угрозы применения негативных мер воздействия к истцу (увольнение, принуждение к увольнению, привлечение к дисциплинарной ответственности, перевод, аттестация, изменение условий труда, отказ в назначении на высшую должность, уменьшение заработной платы и т. п.) в связи с сообщением им или его близкими лицами о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений Закона Украины «О предотвращении коррупции» другим лицом обязательство доказывания, что принятые решения, совершенные действия являются правомерными и не были мотивированы действиями истца или его близких лиц по осуществлению этого сообщения, возлагается на ответчика.

Не допускается принятие мер обеспечения иска, которые по содержанию тождественны удовлетворению заявленных исковых требований, если при этом спор не разрешается по существу. Указанное ограничение не распространяется на обеспечение иска путем приостановления решений, актов руководителя или работодателя о применении негативных мер воздействия к истцу (увольнение, принуждение к увольнению, привлечение к дисциплинарной ответственности, перевод, аттестация, изменение условий труда, отказ в назначении на высшую должность, отказ в предоставлении отпуска, отстранение от работы или должности, любая другая форма дискриминации истца и т. п.) в связи с сообщением им или его близкими лицами о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Право на вознаграждение имеет обличитель, который сообщил о коррупционном преступлении, денежный размер предмета которого или нанесенный государству ущерб от которого в пять тысяч и более раз превышают размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на момент совершения преступления.

Размер вознаграждения определяется судом в пределах 10 процентов от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера причиненного государству ущерба от преступления. Размер вознаграждения не может превышать трех тысяч минимальных заработных плат, установленных в момент совершения преступления.

Обличитель освобождается от гражданско-правовой ответственности за ущерб или убытки, ставшие результатом осуществления сообщения о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений этого закона.

Сообщение обличителем информации о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, иного нарушения Закона Украины «О предотвращении коррупции» в порядке, предусмотренном названным законом, не является действиями, предусмотренными статьей о незаконном сборе с целью использования сведений, представляющих коммерческую или банковскую тайну.

Обличитель имеет право представлять свои интересы при рассмотрении вопроса о выплате ему вознаграждения как лично, так и через представителя — адвоката.

Обличитель имеет право на обжалование судебного решения в части, касающейся его интересов при решении вопроса выплаты ему вознаграждения как обличителю.

Суд определяет конкретный размер вознаграждения, подлежащего выплате обличителю, учитывая следующие критерии:

персональность информации — информация, сообщенная обличителем правоохранительных органов, должна исходить от его личной осведомленности, в том числе информации, полученной от третьих лиц, не содержаться в публичных отчетах, результатах проверок, материалах, исследованиях, информационных сообщениях и т. д. органов или средств массовой информации, с исключением случая, когда обличитель является источником такой информации, но не быть известной правоохранительному органу из других источников.

Обличители, их близкие лица находятся под защитой государства.

При наличии угрозы жизни, жилью, здоровью и имуществу обличителей, их близких лиц, в связи с совершенным сообщением о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений этого закона, правоохранительными органами к ним могут быть применены правовые, организационно-технические и другие направленные на защиту от противоправных посягательств меры, предусмотренные Законом Украины «Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве».

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«Программа защиты свидетелей» — это хорошо. Но нужен очень весомый мотив, чтобы пойти на такое, в частности, учитывая тотальную продажность наших правоохранительных органов.