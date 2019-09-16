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Ракурс
Нацбанк комментирует закон о «сплите», фото — Финбаланс

Нацбанк комментирует закон о «сплите» (ТРАНСЛЯЦИЯ)

16 сен 2019, 11:04
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Топ-менеджмент Национального банка Украины на брифинге в Киеве решил прокомментировать закон о «сплите», который на прошлой неделе приняла в целом Верховная Рада.

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Парламент рассматривал 12 сентября президентский законопроект и переделил полномочия относительно регулировании рынка финансовых услуг. Закон о «сплите» проголосовали сначала в первом чтении, а через несколько минут и в целом.

Документом предусматривается разделение, или «сплит», функций Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере финансовых услуг. Новация ликвидирует Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, а также распределяет полномочия государственного регулирования деятельности в небанковском финансовом секторе между Национальным банком Украины и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

В частности, надзор и регулирование рынка страховых, лизинговых и факторинговых компаний, кредитных союзов, бюро кредитных историй, ломбардов и других финансовых компаний перейдет к Нацбанку.

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) будет осуществлять регулирование негосударственных фондов: пенсионных, финансирования строительства, операций с недвижимостью.

Источник: Ракурс


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