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Валентина Данишевская, фото: «Ракурс»

Данишевская на Пленуме: Мы не получили ответа на вопрос о том, почему Верховный суд следует уменьшить вдвое

16 сен 2019, 11:18
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Инициатива по сокращению Верховного суда (ВС), запланированная в законопроекте № 1008 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского самоуправления», ничем не обоснована и не понятно, как она может улучшить состояние правосудия в Украине.

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Об этом сегодня во время Пленума ВС заявила его председатель Валентина Данишевская, сообщает корреспондент «Ракурса».

Сокращение значительно ослабит Верховный суд в плане защиты прав людей и ослабит наш авторитет. Такое предложение, ничем не обосновано, вызывает у нас беспокойство. Уменьшение судей Верховного суда не поддерживается даже критиками ВС, которые относятся к нему не очень уважительно, — отмечает Данишевская.

Законопроект № 1008 предусматривает, что количество судей ВС будет уменьшено вдвое — до 100 человек.

Сокращение ВС обосновывают обещанием снизить нагрузку на него. Собираются ввести дополнительные процессуальные фильтры. Вряд ли это целесообразно, ведь и имеющиеся фильтры вызывают возмущение у граждан и профессионального сообщества. Нет понимания, что незначительные дела должны решаться в судах первой и второй инстанций.

Мне и думаю — вам тоже, — обращаясь к присутствующим участникам Пленума ВС, сказала Данишевская — не понятно, как из-за сокращения Верховного суда улучшится состояние правосудия.

Данишевская надеется встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским по этому вопросу.

Напомним, законопроект № 1008 Верховная Рада поддержала в первом чтении во время своего заседания 12 сентября голосами 238 народных избранников. Против проголосовали 54 депутата.

Источник: Ракурс


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Данишевская на Пленуме: Мы не получили ответа на вопрос о том, почему Верховный суд следует уменьшить вдвое

Сокращение Верховного суда ничем не обосновано, не поддерживается даже его критиками и значительно ослабит возможности в плане защиты прав людей, подчеркивает его глава Валентина Данишевская

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