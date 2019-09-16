Как отличить фальшивые банкноты, рассказали в НБУ. Фото: PaySpace Magazine

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Ракурс

Национальный банк Украины показал, как выглядят фальшивые купюры номиналом 500 грн, а также объяснил, как их отличить от настоящих банкнот.

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Фальшивые банкноты попадают в кассы супермаркетов, заправок и метро, сообщил Виталий Ковтонюк, главный специалист департамента денежного обращения Нацбанка на канале регулятора в YouTube.

НБУ предупреждает, что в ненастоящих купюрах могут быть подделаны элементы защиты, которые проверяются с помощью ультрафиолетовых детекторов.

По словам Ковтонюка, настоящие банкноты имеют множество деталей защиты, с помощью которых их можно отличить от подделки без использования специального оборудования. Так, например, рисунок на фальшивой купюре не такой четкий, как на оригинале.

Также подделки можно отличить на ощупь, поскольку обычно они склеены из двух листов. Еще одно отличие видно при осмотре банкноты под углом: на настоящих 500 грн элемент защиты в виде ромба меняет цвет.

Напомним, ранее в НБУ рассказали, какие купюры чаще всего подделывают мошенники. Большая часть поддельных банкнот, изъятых из оборота в первом полугодии 2019 года, приходилась на банкноты номиналом 500, 100, 200 и 50 грн.