Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Андрій Богдан, фото: Офіс президента

У фракції «Слуга народу» є психічно хворі — Богдан

16 вер 2019, 13:47
999

У парламентській фракції «Слуга народу» є психічно хворі та божевільні депутати.

Loading...

Про це голова Офісу президента Андрій Богдан заявив в інтерв’ю виданню «BBC Україна».

Так він відреагував на питання, щодо звинувачення деяких народних обранців зі «Слуги народу», котрі стверджують, що в Офісі президента з ними не рахуються і намагаються зробити з них «ручних тваринок».

Там є божевільні люди, психічно хворі. Зріз суспільства, — заявив Богдан.

Богдан зазначив, що на його думку, таке обурення навряд чи буде наростати й з часом не виллється у протистояння між президентом та парламентом.

Він також наголосив на строкатості списку політсили.

Треба розуміти джерела формування цих списків, звідки взялися ці люди. Частина людей прийшла реально з Фейсбуку, як Ліза Богуцька, частину людей ми в інтернеті шукали, хто популярний по цьому округу, — зазначив Богдан. — Когось давали обласні штаби, є журналісти, яких нам рекомендував наш прес-центр, є люди від BRDO, яких привів Олексій Гончарук.

Нагадаємо, сьогодні спікер парламенту Дмитро Разумков подякував народним обранцям за якісну роботу під час перших пленарних засідань Верховної Ради парламенту нового скликання й заявив, що 39% громадян позитивно оцінюють роботу новообраного парламенту супроти нібито лише 4% у випадку Ради попереднього скликання. Щоправда, джерело цих соціологічних відомостей він не назвав.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Архієпископ Климент закликав включити в список на обмін політв’язнів Дудку і Давиденка

Українські політв’язні Володимир Дудка і Костянтин Давиденко повинні бути включені в список на обмін утримуваними особами з РФ. Про це сьогодні заявив архієпископ Климент

Новини України
15:16

Зеленський розповів, за що боротиметься на «нормандському саміті» (ВІДЕО)

Президент Зеленський розповів про очікування від зустрічі лідерів «нормандського формату» (Україна, Росія, Франція, Німеччина). Він очікує проведення повного обміну між Україною та РФ, а також узгодження позицій щодо розведення військ

Світові новини
15:09
Новини партнерів
Загрузка...