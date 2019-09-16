Андрій Богдан, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n126840-u-frakciyi-sluga-narodu-ie-psyhichno-hvori-bogdan.html

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У парламентській фракції «Слуга народу» є психічно хворі та божевільні депутати.

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Про це голова Офісу президента Андрій Богдан заявив в інтерв’ю виданню «BBC Україна».

Так він відреагував на питання, щодо звинувачення деяких народних обранців зі «Слуги народу», котрі стверджують, що в Офісі президента з ними не рахуються і намагаються зробити з них «ручних тваринок».

Там є божевільні люди, психічно хворі. Зріз суспільства, — заявив Богдан.

Богдан зазначив, що на його думку, таке обурення навряд чи буде наростати й з часом не виллється у протистояння між президентом та парламентом.

Він також наголосив на строкатості списку політсили.

Треба розуміти джерела формування цих списків, звідки взялися ці люди. Частина людей прийшла реально з Фейсбуку, як Ліза Богуцька, частину людей ми в інтернеті шукали, хто популярний по цьому округу, — зазначив Богдан. — Когось давали обласні штаби, є журналісти, яких нам рекомендував наш прес-центр, є люди від BRDO, яких привів Олексій Гончарук.

Нагадаємо, сьогодні спікер парламенту Дмитро Разумков подякував народним обранцям за якісну роботу під час перших пленарних засідань Верховної Ради парламенту нового скликання й заявив, що 39% громадян позитивно оцінюють роботу новообраного парламенту супроти нібито лише 4% у випадку Ради попереднього скликання. Щоправда, джерело цих соціологічних відомостей він не назвав.