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Шпионский скандал: российского источника ЦРУ в Москве эвакуировали с курорта в Черногории, фото — pronedra.ru

Американского шпиона в Москве эвакуировали с курорта в Черногории — The Guardian

16 сен 2019, 13:46
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Стали известны подробности эвакуации в США Олега Смоленков, которого ранее CNN назвала агентом американской разведки в Кремле.

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The Guardian сообщила, что Смоленков много лет занимался финансами в Министерстве иностранных дел РФ. В 2000-х годах он работал в посольстве в Вашингтоне под руководством посла Юрия Ушакова. В 2012 году Ушакова назначили советником президента по вопросам внешней политики, поетому Смоленков переехал в здание администрации президента.

CNN ранее утверждала, что Смоленков был одним из самых надежных и законспирированных источников американской разведки. Хотя у него и не было допуска к секретной информации, он мог добывать полезные сведения в разговорах с коллегами.

Его пришлось эвакуировать после встречи президента Дональда Трампа и главы МИД РФ Сергея Лаврова в 2017 году. ЦРУ подозревало, что секретные сведения, которыми Трамп поделился с россиянами, могут спровоцировать арест агента.

В 2017 году Смоленков с семьей вылетел из Москвы на черногорский курорт Тиват и уже не вернулся на родину. Черногорские СМИ утверждают, что через несколько дней после прилета Смоленковы сели на яхту и покинули страну. Журналисты предполагают, что дипломат приплыл в Италию, откуда перелетел в США.

The Guardian пишет, что перебежчики часто меняют свои реальные имена после переезда в США, особенно если эвакуируются с семьями. В советские времена шпионы обычно прятались в тихих пригородах, как, например, Сергей Скрипаль и Виктор Суворов.

Имя Смоленкова впервые упоминалось в публичных документах в 2018 году, когда он с женой купил дом в штате Вирджиния почти за миллион долларов. На прошлой неделе американские журналисты приехали к дому, но обнаружили, что за день до того Смоленковы оставили дом.

Исчезновение Смоленкова напоминает историю с полковником Александром Потеевим, разведчиком и заместителем директора программы шпионов-нелегалов. Он выскользнул из Москвы за день того, как ФБР задержало 10 российских агентов под прикрытием в 2010 году. Потеева заочно осудили за госизмену. В 2016 году было объявлено о его смерти, но через два года американские СМИ обнаружили, что человек с тем же именем приобрел лицензию на рыболовство.

Источник: Ракурс


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