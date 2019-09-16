Шпигунський скандал: російське джерело ЦРУ в Москві евакуювали з курорту в Чорногорії, фото — pronedra.ru

https://racurs.ua/ua/n126839-amerykanskogo-shpyguna-v-moskvi-evakuuvaly-z-kurortu-v-chornogoriyi-the-guardian.html

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Стали відомі подробиці евакуації до Сполучених Штатів Олега Смоленкова, якого раніше CNN назвала агентом американської розвідки в Кремлі.

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The Guardian повідомила, що Смоленков багато років займався фінансами в Міністерстві закордонних справ. У 2000-х роках він працював в посольстві у Вашингтоні під керівництвом посла Юрія Ушакова. У 2012 році Ушакова призначили радником президента з питань зовнішньої політики, тому Смоленков переїхав в будівлю адміністрації президента.

CNN раніше стверджувала, що Смоленков був одним з найбільш надійних та законспірованих джерел американської розвідки. Хоча у нього й не було допуску до секретної інформації, він міг добувати корисні відомості в розмовах з колегами.

Його довелося евакуювати після зустрічі президента Трампа і глави МЗС РФ Сергія Лаврова в 2017 році. ЦРУ переймалося тим, що секретні відомості, якими Трамп поділився з росіянами, можуть видати особу агента.

У 2017 році Смоленков із сім'єю вилетів з Москви на чорногорський курорт Тіват і вже не повернувся на батьківщину. Чорногорські ЗМІ стверджують, що через кілька днів після прильоту Смоленкови сіли на яхту і залишили країну. Журналісти припускають, що дипломат приплив до Італії, звідки перелетів в США.

The Guardian пише, що перебіжчики найчастіше змінюють свої реальні імена після переїзду в США, особливо якщо евакуюються з сім'єю. У радянські часи шпигуни зазвичай ховалися в тихих передмістях, як, наприклад, Сергій Скрипаль і Віктор Суворов.

Справжнє ім’я Смоленкова спливло в публічних документах у 2018 році, коли він з дружиною купили будинок в штаті Вірджинія майже за мільйон доларів. Минулого тижня американські журналісти попрямували до будинку, але виявили, що за день до того Смоленкови залишили оселю.

Зникнення Смоленкова нагадує історію з полковником Олександром Потеєвим, розвідником і заступником директора програми шпигунів-нелегалів. Він вислизнув з Москви за день того, як ФБР затримало 10 російських агентів під прикриттям у 2010 році. Потеєва заочно засудили за держзраду. У 2016 році було оголошено про його смерть, але через два роки американські ЗМІ виявили, що людина з тим же ім’ям придбала ліцензію на рибальство.