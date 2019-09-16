Новости Украины

Под Черновцами пять человек попали в реанимацию из-за отравления грибами. Фото: Bigmir

https://racurs.ua/n126838-pod-chernovcami-pyat-chelovek-popali-v-reanimaciu-iz-za-otravleniya-gribami.html

Ракурс

Отравление грибами произошло в Выжницком районе Черновицкой области. Здесь после употребления их в пищу в больницу госпитализировали пятерых человек.

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В реанимационное отделение были доставлены четверо детей и один взрослый. Об этом сегодня сообщили УНН в департаменте здравоохранения Черновицкой области.

В ведомстве не уточнили, какие именно грибы пострадавшие принимали в пищу. В данный момент известно, что все госпитализированные находятся в среднем состоянии, тяжелых случаев отравления не зафиксировано.

Напомним, что в конце июня из детского учреждения оздоровления и отдыха «Салют» Николаевской области, которое расположено на берегу Черного моря, в больницу с острым отравлением попали 16 детей.

Ранее «Ракурс» также сообщал, что конце августа под Одессой шаурмой отравилось более 40 человек. В ходе расследования происшествия выяснилось, что в павильоне, где торговали шаурмой, отсутствует централизованное водоснабжение и были зафиксированы нарушения санитарно-гигиенического режима. ​