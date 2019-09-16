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Избиение, электрошокер и угрозы изнасилования: Балух рассказал о своем заключении в Твери. Фото: 112 Украина

Избиение, электрошокер и угрозы изнасилования: Балух рассказал о своем заключении в Твери

16 сен 2019, 13:11
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Владимир Балух, освобожденный из российского заключения украинец, рассказал о первых днях прибывания в СИЗО в России. По его словам, здесь над ним издевались и избивали.

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Пытки применялись в колониях российских городов Торжок и Тверь, где он отбывал наказание по сфабрикованному делу. Об этом Балух рассказал во время сегодняшней пресс-конференции в Киеве.

По словам украинца, пытки начались с первой секунды его прибывания в колонии в Торжке. Во время приема Балуха в колонию его избили работники учреждения.

Их было много, человек 10. Я лицом к стене стоял, утверждать не буду, кто именно бил… Садили на шпагат, били по ногам, в область печени, в область почек, — рассказал Балух.

Украинец отметил, что побои в среднем продолжались до 10 минут. Кроме того, его отправляли в штрафной изолятор. Один раз он там оказался и-за того, что обратился к начальнику колонии не используя слово «здравствуйте».

Также Балух рассказал о насилии сексуального характера в отношении него. К таким действиям прибегали сотрудники СИЗО города Тверь в марте этого года.

Это были пытки с угрозами сексуального надругательства. Было избиение, наволочка на голову, поливание водой, битье по всем частям тела, электрошокер — битье по пяткам, по ногам, по ушам… Ну и угрозы сексуального насилия, когда шокер засовывают в анальное отверстие, — пояснил он.

После издевательств и пыток холодом у Балуха начали болеть суставы. Также он ощущал боли в области печени и в голове.

Видео с рассказами о пытках в колонии показали на пресс-конференции Балуха.

Напомним, что Балух вернулся в Украину в рамках обмена с РФ в формате «35 на 35», который прошел 7 сентября.

Источник: Ракурс


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