Новини України

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Ракурс
Під Чернівцями п'ятеро людей потрапили в реанімацію через отруєння грибами. Фото: Bigmir

Під Чернівцями п’ятеро людей потрапили в реанімацію через отруєння грибами

16 вер 2019, 13:45
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Отруєння грибами сталося у Вижницькому районі Чернівецької області. Тут після вживання їх в їжу в лікарню госпіталізували п’ятьох людей.

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У реанімаційне відділення були доставлені четверо дітей і один дорослий. Про це сьогодні повідомили УНН у департаменті охорони здоров’я Чернівецької області.

У відомстві не уточнили, які саме гриби постраждалі приймали в їжу. В даний момент відомо, що всі госпіталізовані знаходяться в середньому стані, важких випадків отруєння не зафіксовано.

Нагадаємо, що наприкінці червня з дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Салют» Миколаївській області, яке розташоване на березі Чорного моря, в лікарню з гострим отруєнням потрапили 16 дітей.

Раніше «Ракурс» також повідомляв, що наприкінці серпня під Одесою шаурмою отруїлося більше 40 чоловік. В ході розслідування події з’ясувалося, що в павільйоні, де торгували шаурмою, відсутнє централізоване водопостачання і були зафіксовані порушення санітарно-гігієнічного режиму. ​


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