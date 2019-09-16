Мир на Донбассе и антиутопия «Донбасское царство»: государь-император, карманная дума и амнистированные боевики

Мир на Донбассе. Фото: Maxpixel

https://racurs.ua/2447-mir-na-donbasse-i-antiutopiya-donbasskoe-carstvo-gosudar-imperator-karmannaya-duma.html

Ракурс

В четверг, 12 сентября, на пресс-конференции в Киеве президент Владимир Зеленский вновь вспомнил о «формуле Штайнмайера» — условиях установления мира на Донбассе, предложенных в 2015 году бывшим министром иностранных дел Германии. «Формула Штайнмайера и все пункты Минских соглашений будут рассматриваться, и решение будет приниматься лидерами четырех государств», — сказал он.

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Тем временем под «формулу Штайнмайера» уже готова правовая база. Дело осталось за малым — проголосовать за мир на Донбассе. Но тут за послушным монобольшинством не заржавеет.

Мир на Донбассе: помним имена «героев»

«Формулу Штайнмайера» сегодня называют еще «формулой Путина», потому что условия, предложенные в ней, иначе как капитуляцией национальных интересов Украины не назовешь. В частности, она предусматривает политическую и экономическую автономию Донбасса, амнистию боевикам и много других интересных вещей.

Мы сегодня поговорим вот о чем: если эти условия будут рассматриваться всерьез (а похоже, что будут), то в Верховной Раде уже готов пакет законопроектов по поводу мира на Донбассе, который условно можно назвать «законами Новинского» (хотя имена других героев-законотворцев — Д. Шпенов, С. Магера, М. Магомедов, В. Гриб — тоже стоит запомнить). Написаны они были в разное время, но весь пакет передан в Раду IX созыва 29 августа и сейчас находится на рассмотрении в комитетах. Согласно планам, выложенным на сайте ВР, он будет вынесен на голосование уже на текущей сессии парламента.

Когда читаешь их не поодиночке, а подряд один за другим, складывается впечатление, что авторы сочиняют роман-антиутопию — настолько абсурдными и откровенно антиукраинскими выглядят положения этих законопроектов о мире на Донбассе. Однако эта антиутопия имеет сегодня хорошие шансы стать реальностью.

Итак, давайте посмотрим, как выглядит прекрасный новый мир, рожденный в горячечном воображении авторов «донбасских законопроектов».

Законопроекты о мире на Донбассе: государь со бояре

Безусловно, гвоздь программы по установлению мира на Донбассе — проект закона №1099 «Об особенностях управления отдельными территориями Донецкой и Луганской областей». Он предполагает создать некое межобластное территориальное объединение на месте оккупированных территорий «с целью прекращения вооруженного противостояния, защиты законных интересов, прав и свобод граждан, возобновления жизнедеятельности в населенных пунктах, возобновления деятельности органов власти и органов самоуправления, правопорядка, экономической и социальной инфраструктуры на территории Донецкой и Луганской областей».

Разумеется, после деоккупации старые межобластные границы придется пересматривать, и на востоке страны неизбежно возникнут новые территориальные образования — скажем, «мирная» Донецкая область (точнее, часть бывшей Донецкой) с центром в Краматорске, «мирная» Луганщина и растерзанные, разграбленные оккупантами и террористами территории, которые необходимо будет возрождать и… очищать от террористов? Вводить их в Украину на правах равных, хоть и покалеченных войной частей страны?

А вот и нет — убежден господин Новинский со товарищи. На оккупированных территориях ВР должна создать Межобластное территориальное объединение Донбасс, или МТО Донбасс, которое получает самостоятельную систему государственного управления и особый правовой статус. Возглавляет объединение глава МТО Донбасс, которого выбирают путем тайного прямого голосования сроком на пять лет. Избранным главой может быть гражданин Украины не моложе 35 лет, с высшим образованием, без судимостей, или если судимость снята в установленном законом порядке (к снятию судимости мы еще вернемся, а пока просто запомните этот пункт).

Одновременно с главой избирается и Представительское собрание МТО Донбасс из 75 депутатов, и тоже сроком на пять лет. Тут же формируется орган исполнительной власти — Исполнительный комитет МТО Донбасс, который возглавляет… глава МТО Донбасс.

Таким образом, в недогосударстве, которое предлагают создать авторы законопроекта, есть свой президент, или царек («глава»), свой парламент, или дума («Представительское собрание»), и свой Кабмин (Исполком). Однако главой исполкома является снова-таки глава МТО, который таким образом действительно превращается в императора донбасского недогосударства.

Законопроекты о мире на Донбассе: завтрак на границе

Полномочия руководящих органов определяются «этим и другими законами Украины, актами Кабинета министров Украины, а также нормативно-правовыми актами Представительского собрания МТО Донбасс по вопросам, отнесенным к его компетенции». В законопроекте о мире на Донбассе не сказано, какие правовые акты будут приоритетными, но можно не сомневаться — местные рулят. Забегая вперед, скажем, что в пакете «законопроектов Новинского» есть много интересных предложений, касающихся экономической и гуманитарной сфер, но о них мы расскажем позднее.

Глава представляет МТО Донбасс не только «во взаимоотношениях с органами государственной власти и местного самоуправления Украины», но и «во внешнеэкономических и торговых отношениях, заключает соглашения о приграничном сотрудничестве в экономической сфере с субъектами Российской Федерации». Ну а недопарламент недогосударства занимается, в том числе, решением «вопросов трансграничного сотрудничества, направленного на развитие, усиление и углубление добрососедских отношений между территориальными общинами, органами местного самоуправления МТО Донбасс с административно-территориальными единицами Российской Федерации».

Надо думать, в их задачи входит накрыть пресловутый «завтрак на границе» с государством-агрессором.

Государевы опричники в законопроекте о мире на Донбассе

Но даже недогосударство не может обойтись без собственных силовиков. Законопроектом предусмотрено, что глава МТО «вносит в Представительское собрание МТО Донбасс кандидатуры руководителей органов внутренних дел, службы безопасности и прокуратуры МТО Донбасс для предоставления согласия на их назначение», а также предложения о структуре и численности отрядов народной милиции по охране общественного порядка МТО Донбасс.

Органы власти, согласно законопроекту о мире на Донбассе, принимают решение о создании «народной милиции», координируют ее действия и рассматривают вопросы о назначениях руководителей органов внутренних дел. А также руководителей службы безопасности и прокуратуры МТО Донбасс. Царь сказал, бояре приговорили — и вуаля! — в недоцарстве-недогосударстве есть свои дружинники и опричники, то есть служба безопасности и прокуратура. При этом о судах в законопроекте нет ничего.

Посмотрим, из кого может формироваться «народная милиция Донбасса».

Хулиганы, дебоширы, мародеры и не только

А теперь откроем феерический законопроект о мире на Донбассе №1089 «О недопущении уголовного преследования, привлечения к уголовной, административной ответственности и наказания лиц — участников событий на территории Донецкой, Луганской областей».

Под действие закона подпадают лица, «которые являются участниками событий, имеющих место в период с 28.02.2014 года по день вступления в силу настоящего закона в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, в которых вводится особый порядок местного самоуправления, и были гражданами Украины на момент совершения действий, содержащих признаки уголовных (административных) правонарушений, определенных этим законом».

Что же это за статьи, за которые боевикам-террористам (давайте называть вещи своими именами), подозреваемым, обвиняемым, подсудимым — обещана амнистия? Вот лишь некоторые из них.

Статья 109. Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти. Статья 110. Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Статья 114-1. Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований. Статья 162. Нарушение неприкосновенности жилища. Статья 170. Воспрепятствование законной деятельности профессиональных союзов, политических партий. Статья 171. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Статья 194. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Статья 262. Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением. Статья 295. Призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку. Статья 296. Хулиганство. Статья 330. Передача или собирание сведений, представляющих служебную информацию, собранную в процессе оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности, в сфере обороны страны. И это лишь отдельные цветочки из букета статей. Список заканчивается статьей 396 — «Сокрытие преступления».

Правда, в законопроекте о мире на Донбассе есть оговорка, что амнистируют тех, чьи действия не причинили смерти или телесных повреждений (тяжких или средней тяжести). Но это еще поди докажи. Стрелял? Стрелял. Попал? Не знаю, не видел.

Ну а еще действие законопроекта о мире на Донбассе распространяется на тех, кто добровольно сдал оружие, боеприпасы и военную технику. Ничего. Сдал, получил амнистию, вступил в народную милицию — и снова получи оружие, уже на законных основаниях.

Авторы законопроектов о мире на Донбассе в пояснительных записках к ним ссылаются на Минские договоренности 2014‒2015 годов. Кстати, в законопроекте об «МТО Донбасс» есть предложение назначить выборы на... октябрь 2015 года, из чего видно, что этому шедевру законотворчества уже больше четырех лет. Теперь же его достали как туз из рукава, сдули пыль и снова отправили в Раду, так и не вычитав как следует.

В законопроекте о мире на Донбассе сказано, что МТО — это временное образование. Лет на пять. Но мы-то знаем, что за пять лет может многое произойти.

Все это — донбасские парламент, прокуратура, служба безопасности и, главное, народная милиция — дело довольно дорогостоящее. Особенно милиция, которая может пригреть немало «героев-ополченцев». «А где же я буду харчеваться?» — задавал резонный вопрос Полиграф Полиграфович Шариков. «За чьи деньги банкет?» — вторил еще один герой Булгакова, фальшивый Иван Васильевич. Для ответа на этот вопрос мы рассмотрим «экономический» пакет проектов законов и постановлений о мире на Донбассе от товарища Новинского и компании. Так что продолжение следует.