Мир на Донбасі та антиутопія «Донбаське царство»: государ-імператор, кишенькова дума й амністовані бойовики

Мир на Донбасі. Фото: Maxpixel

https://racurs.ua/ua/2447-myr-na-donbasi-ta-antyutopiya-donbaske-carstvo-gosudar-imperator-kyshenkova-duma-y-amnistovani.html

Ракурс

У четвер, 12 вересня, на прес-конференції в Києві президент Володимир Зеленський знову згадав про «формулу Штайнмайєра» — умови встановлення миру на Донбасі, запропоновані у 2015 році колишнім міністром закордонних справ Німеччини. «Формула Штайнмайєра і всі пункти Мінських угод будуть розглядатися, і рішення ухвалюватиметься лідерами чотирьох держав», — сказав він.

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Тим часом під «формулу Штайнмайєра» вже готова правова база. Справа залишилася за малим — проголосувати за мир на Донбасі. Але тут за слухняною монобільшістю не заіржавіє.

Мир на Донбасі: пам'ятаємо імена «героїв»

«Формулу Штайнмайєра» сьогодні називають ще «формулою Путіна», адже умови, запропоновані в ній, інакше як капітуляцією національних інтересів України не назвеш. Зокрема, вона передбачає політичну й економічну автономію Донбасу, амністію бойовикам і багато інших цікавих речей.

Ми сьогодні поговоримо ось про що: якщо ці умови розглядатимуться серйозно (а схоже, що будуть), то у Верховній Раді вже готовий пакет законопроектів щодо миру на Донбасі, який умовно можна назвати «законами Новинського» (хоча імена інших героїв-законотворців — Д. Шпенов, С. Магера, М. Магомедов, В. Гриб — теж варто запам'ятати). Написані вони були в різний час, але весь пакет переданий в Раду IX скликання 29 серпня і зараз перебуває на розгляді в комітетах. Згідно з планами, викладеними на сайті ВР, він буде винесений на голосування вже на поточній сесії парламенту.

Коли читаєш їх не поодинці, а поспіль один за іншим, складається враження, що автори пишуть роман-антиутопію — настільки абсурдними й відверто антиукраїнськими виглядають положення цих законопроектів про мир на Донбасі. Однак ця антиутопія має сьогодні хороші шанси стати реальністю.

Отже, подивімося, як виглядає прекрасний новий світ, народжений у гарячковій уяві авторів «донбаських законопроектів».

Законопроекти про мир на Донбасі: государ та бояри

Безумовно, родзинка програми щодо встановлення миру на Донбасі — проект закону №1099 «Про особливості управління окремими територіями Донецької та Луганської областей». Він передбачає створити таке собі міжобласне територіальне об'єднання на місці окупованих територій «з метою припинення збройного протистояння, захисту законних інтересів, прав і свобод громадян, відновлення життєдіяльності в населених пунктах, відновлення діяльності органів влади та органів самоврядування, правопорядку, економічної та соціальної інфраструктури на території Донецької та Луганської областей».

Зрозуміло, після деокупації старі міжобласні кордони доведеться переглядати, і на сході країни неминуче виникнуть нові територіальні утворення — скажімо, «мирна» Донецька область (точніше, частина колишньої Донецької) з центром у Краматорську, «мирна» Луганщина і розтерзані, розграбовані окупантами і терористами території, які треба буде відроджувати і... очищати від терористів? Вводити їх в Україну на правах рівних, хоч і покалічених війною частин країни?

А ось і ні — переконаний пан Новинський із товаришами. На окупованих територіях ВР має створити Міжобласне територіальне об'єднання Донбас, або МТО Донбас, яке отримує самостійну систему державного управління й особливий правовий статус. Очолюватиме об'єднання глава МТО Донбас, якого обиратимуть таємним прямим голосуванням строком на п'ять років. Обраним главою може бути громадянин України, не молодший за 35 років, з вищою освітою, без судимостей, або якщо судимість знята в установленому законом порядку (до зняття судимості ми ще повернемося, а поки просто запам'ятайте цей пункт).

Одночасно з главою обирається і Представницьке зібрання МТО Донбас з 75 депутатів, і теж строком на п'ять років. Одразу ж формується орган виконавчої влади — Виконавчий комітет МТО Донбас, який очолює... глава МТО Донбас.

Таким чином, у недодержаві, яку пропонують створити автори законопроекту, є свій президент, або царьок («глава»), свій парламент, або дума («Представницьке зібрання»), і свій Кабмін (Виконком). Однак головою виконкому є знову-таки глава МТО, який таким чином дійсно перетворюється на імператора донбаської недодержави.

Законопроекти про мир на Донбасі: сніданок на кордоні

Повноваження керівних органів визначаються «цим та іншими законами України, актами Кабінету міністрів України, а також нормативно-правовими актами Представницького зібрання МТО Донбас з питань, віднесених до його компетенції». У законопроекті про мир на Донбасі не сказано, які правові акти будуть пріоритетними, але можна не сумніватися — місцеві рулять. Забігаючи наперед, скажемо, що в пакеті «законопроектів Новинського» є багато цікавих пропозицій, що стосуються економічної та гуманітарної сфер, але про них ми розповімо пізніше.

Глава представляє МТО Донбас не лише «у взаємовідносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування України», а й «у зовнішньоекономічних і торговельних відносинах, укладає угоди про транскордонне співробітництво в економічній сфері з суб'єктами Російської Федерації». Ну а недопарламент недодержави займається, зокрема, вирішенням «питань транскордонного співробітництва, спрямованого на розвиток, посилення і поглиблення добросусідських відносин між територіальними громадами, органами місцевого самоврядування МТО Донбас з адміністративно-територіальними одиницями Російської Федерації».

Треба думати, до їхнього завдання входить накрити горезвісний «сніданок на кордоні» з державою-агресором.

Государеві опричники в законопроекті про мир на Донбасі

Але навіть недодержава не може обійтися без власних силовиків. Законопроектом передбачено, що глава МТО «вносить до Представницького зібрання МТО Донбас кандидатури керівників органів внутрішніх справ, служби безпеки та прокуратури МТО Донбас для надання згоди на їх призначення», а також пропозиції щодо структури та чисельності загонів народної міліції з охорони громадського порядку МТО Донбас.

Органи влади, згідно із законопроектом про мир на Донбасі, приймають рішення про створення «народної міліції», координують її дії і розглядають питання про призначення керівників органів внутрішніх справ. А також керівників служби безпеки та прокуратури МТО Донбас. Цар сказав, бояри засудили — і вуаля! — в недоцарстві-недодержаві є свої дружинники та опричники, тобто служба безпеки і прокуратура. Водночас про суди в законопроекті немає нічого.

Подивімося, з кого може формуватися «народна міліція Донбасу».

Хулігани, бешкетники, мародери і не тільки

А тепер відкриємо феєричний законопроект №1089 «Про недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності та покарання осіб — учасників подій на території Донецької, Луганської областей».

Під дію закону підпадають особи, «які є учасниками подій, які мали місце у період з 28.02.2014 року по день набрання чинності цим законом в окремих районах Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування, та були громадянами України на момент скоєння дій, що містять ознаки кримінальних (адміністративних) правопорушень, визначених цим законом».

Що ж це за статті, за які бойовикам-терористам (називатимемо речі своїми іменами), підозрюваним, обвинуваченим, підсудним — обіцяна амністія? Ось лише деякі з них.

Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Стаття 110. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Стаття 114-1. Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Стаття 162. Порушення недоторканності житла. Стаття 170. Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій. Стаття 171. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Стаття 194. Умисне знищення або пошкодження майна. Стаття 262. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем. Стаття 295. Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку. Стаття 296. Хуліганство. Стаття 330. Передача або збирання відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни. І це лише окремі квіточки з букета статей. Список закінчується статтею 396 — «Приховування злочину».

Щоправда, в законопроекті про мир на Донбасі є застереження, що амністують тих, чиї дії не заподіяли смерті або тілесних ушкоджень (тяжких або середньої тяжкості). Але це ще спробуй доведи. Стріляв? Стріляв. Влучив? Не знаю, не бачив.

Ну а ще дія законопроекту про мир на Донбасі поширюється на тих, хто добровільно здав зброю, боєприпаси та військову техніку. Нічого. Здав, отримав амністію, вступив у народну міліцію — і знову одержав зброю, вже на законних підставах.

Автори законопроектів про мир на Донбасі у пояснювальних записках до них посилаються на Мінські домовленості 2014‒2015 років. До речі, в законопроекті про «МТО Донбас» є пропозиція призначити вибори на... жовтень 2015 року, з чого видно, що цьому шедевру законотворчості вже понад чотири роки. Тепер же його дістали неначе туз із рукава, здули пил і знову відправили в Раду, так і не вичитавши як слід.

У законопроекті про мир на Донбасі сказано, що МТО — це тимчасове утворення. Років на п'ять. Але ми ж знаємо, що за п'ять років може багато статися.

Все це — донбаські парламент, прокуратура, служба безпеки і, головне, народна міліція — річ доволі дорога. Особливо міліція, яка може пригріти чимало «героїв-ополченців». «А де ж я буду харчуватись?» — ставив резонне запитання Поліграф Поліграфович Шаріков. «За чиї гроші бенкет?» — вторив ще один герой Булгакова, фальшивий Іван Васильович. Для відповіді на це запитання ми розглянемо «економічний» пакет проектів законів і постанов про мир на Донбасі від товариша Новинського і компанії. Тож далі буде.