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Роман Джулаєв, фото: «Вчасно»

У Маріуполі застрелили відпущеного з СІЗО бойовика ДНР — ЗМІ (ФОТО)

16 вер 2019, 14:20
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У Маріуполі застрелили бойовика так званої ДНР Романа Джулаєва, котрого нещодавно місцевий суд відпустив із СІЗО під домашній арешт.

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Про це повідомляє видання LB.ua з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що тіло бойовика знайшли сьогодні об 11.50 на сходовій клітці у під’їзді однієї з багатоповерхівок.

За інформацією журналіста Романа Сініцина, бойовикові подзвонили в двері квартири, а коли він їх відчинив — зрешетили кулями. Від отриманих чисельних вогнепальних поранень він помер на місці.

Роман Джулаєв (ліворуч), фото: Роман Сініцин

Джулаєв входив до лав бандформування бойовиків «П'ятнашка». Восени 2017 року його затримали, проте вже в травні 2018 року відпустили під домашній арешт. В грудні того ж року його знову затримали — вже за опір під час вилучення в нього незаконного кіоску. На початку серпня стало відомо, що Жовтневий районний суд Маріуполя відпустив його з СІЗО під домашній арешт.

За інформацією ЗМІ, Джулаєв брав участь у боях за Донецький аеропорт та Дебальцеве. У 2015 році він виїхав до Білорусі, де нібито працював менеджером з продажів. У 2016 році перебрався до Росії. Затримали його у вересні 2017 року під час спроби перейти з окупованої території в Мар’їнському районі Донецької області. Тоді він заявляв, що намагався провідати родичів.

Нагадаємо, влітку 2016 року на Луганщині у власному будинку вбили так званого начальника ДАІ бойовиків ЛНР.


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