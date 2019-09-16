Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Володимир Балух, фото: «112 Україна»

Політв’язень Балух розповів, чи намагалися його завербувати російські спецслужби

16 вер 2019, 14:59
999

Володимир Балух, український політв’язень, звільнений під час обміну полоненими між Україною та Росією 7 вересня, розповів, чи намагалися його завербувати російські спецслужби.

Loading...

Ніхто ніколи не намагався мене вербувати. Ніхто ніколи слова не сказав, що тебе там обміняють, чи звільнять, — наголосив він під час сьогоднішньої прес-конференції.

Проте, зазначив політв’язень, коли його напередодні обміну привезли до московського СІЗО «Лефортово», під час так званого процесу «прийомки» до нього підійшов підполковник і в ультимативній формі поставив вимогу, щоб Балух написав заяву з проханням про помилування.

Інакше йому погрожували, що відвезуть назад до колонії № 4 в російському місті Торжок (Тверська область), де його утримували.

Я, звичайно, відмовився від його пропозиції, — наголосив Балух.

Політв’язень зазначив, що після того, як зрозумів, що назад його везти не будуть, з’явилася певна надія на звільнення, обмін.

Бо ніхто просто так мене катати туди-сюди не буде. Потім ще були три тижні інформаційного вакууму й очікування, не зрозуміло, куди тебе повезуть і коли: чи назад, чи тебе справді звільнять… Ну от перше усвідомлення того, що процес таки відбувається, було тоді, — зазначив Балух.

Нагадаємо, Балух під час сьогоднішньої прес-конференції розповів про тортури, котрі застосовувалися щодо нього в колоніях російських міст Торжок і Твер, де його утримували за сфабрикованими звинуваченнями.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Архієпископ Климент закликав включити в список на обмін політв’язнів Дудку і Давиденка

Українські політв’язні Володимир Дудка і Костянтин Давиденко повинні бути включені в список на обмін утримуваними особами з РФ. Про це сьогодні заявив архієпископ Климент

Новини України
15:16

Зеленський розповів, за що боротиметься на «нормандському саміті» (ВІДЕО)

Президент Зеленський розповів про очікування від зустрічі лідерів «нормандського формату» (Україна, Росія, Франція, Німеччина). Він очікує проведення повного обміну між Україною та РФ, а також узгодження позицій щодо розведення військ

Світові новини
15:09
Новини партнерів
Загрузка...