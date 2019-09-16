Володимир Балух, фото: «112 Україна»

https://racurs.ua/ua/n126845-politv-yazen-baluh-rozpoviv-chy-namagalysya-yogo-zaverbuvaty-rosiyski-specslujby.html

Ракурс

Володимир Балух, український політв’язень, звільнений під час обміну полоненими між Україною та Росією 7 вересня, розповів, чи намагалися його завербувати російські спецслужби.

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Ніхто ніколи не намагався мене вербувати. Ніхто ніколи слова не сказав, що тебе там обміняють, чи звільнять, — наголосив він під час сьогоднішньої прес-конференції.

Проте, зазначив політв’язень, коли його напередодні обміну привезли до московського СІЗО «Лефортово», під час так званого процесу «прийомки» до нього підійшов підполковник і в ультимативній формі поставив вимогу, щоб Балух написав заяву з проханням про помилування.

Інакше йому погрожували, що відвезуть назад до колонії № 4 в російському місті Торжок (Тверська область), де його утримували.

Я, звичайно, відмовився від його пропозиції, — наголосив Балух.

Політв’язень зазначив, що після того, як зрозумів, що назад його везти не будуть, з’явилася певна надія на звільнення, обмін.

Бо ніхто просто так мене катати туди-сюди не буде. Потім ще були три тижні інформаційного вакууму й очікування, не зрозуміло, куди тебе повезуть і коли: чи назад, чи тебе справді звільнять… Ну от перше усвідомлення того, що процес таки відбувається, було тоді, — зазначив Балух.

Нагадаємо, Балух під час сьогоднішньої прес-конференції розповів про тортури, котрі застосовувалися щодо нього в колоніях російських міст Торжок і Твер, де його утримували за сфабрикованими звинуваченнями.