У Києві закрили міст Метро через повідомлення про мінування, фото — Фейсбук А.Сандалова

https://racurs.ua/ua/n126977-u-kyievi-zakryly-mist-metro-cherez-povidomlennya-pro-minuvannya.html

Ракурс

У Києві по обіді 18 вересня закрили міст Метро через повідомлення про мінування. Влада зупинила рух Київського метрополітену та усіх автомобілів.

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Керівництво метро повідомило, що рух «червоної гілки» організовано від станції «Академмістечко» до «Арсенальної» та від станції «Дарниці» до «Лісової». Водночас рух між станціями «Арсенальна» і «Дарниця» зупинено. Ділянка від «Дарниці» до «Хрещатика» перевіряється фахівцями.

Патрульна поліція Києва повідомила, що обмежено також рух автомобільного транспорту.

Водночас Фейсбук-паблік «Київ Оперативний» стверджує, що о 15.00 на мосту зупинився автомобіль, з якого вийшов чоловік, який ходив і кричав, що підірве все навколо.

З його сумки стирчить прилад, а в руці у нього якісь кнопки, — йдеться в повідомленні.

Заступник начальника відділу комунікації столичної поліції Яна Неруш повідомила «Громадському», що на мосту перебуває чоловік, який погрожує стріляти або підірвати міст.

Міст Метро з'єднує правобережну частину Києва з Русанівкою, Лівобережним масивом, Воскресенкою, Лісовим масивом і Гідропарком. На правому березі Дніпра міст завершує станція «Дніпро».