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Ракурс
В Киеве закрыли мост Метро из-за сообщения о минировании, фото — Фейсбук А.Сандаловой

В Киеве закрыли мост Метро из-за сообщения о минировании (ВИДЕО)

18 сен 2019, 17:04
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В Киеве после обеда 18 сентября закрыли мост Метро из-за сообщения о минировании. Власть остановила движение Киевского метрополитена и всех автомобилей.

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Руководство метро сообщил, что движение «красной ветки» организовано от станции «Академгородок» до «Арсенальной» и от станции «Дарница» до «Лесной». В то же время движение между станциями «Арсенальная» и «Дарница» остановлено. Участок от «Дарницы» до «Крещатика» проверяется специалистами.

Патрульная полиция Киева сообщила, что ограничено также движение автомобильного транспорта.

В то же время Фейсбук-паблик «Киев Оперативный» утверждает, что в 15.00 на мосту остановился автомобиль, из которого вышел человек, который ходил и кричал, что взорвет все вокруг.

С его сумки торчит устройство, а в руке у него какие-то кнопки, — говорится в сообщении.

Заместитель начальника отдела коммуникации столичной полиции Яна Неруш сообщила «Громадському», что на мосту находится человек, который угрожает стрелять или взорвать мост.

Мост Метро соединяет правобережную часть Киева с Русановкой, Левобережной частью, Воскресенкой, Лесным массивом и Гидропарком. На правом берегу Днепра мост завершает станция «Днепр».

Источник: Ракурс


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