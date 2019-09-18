В Киеве закрыли мост Метро из-за сообщения о минировании (ВИДЕО)https://racurs.ua/n126977-v-kieve-zakryli-most-metro-iz-za-soobscheniya-o-minirovanii.htmlРакурс
В Киеве после обеда 18 сентября закрыли мост Метро из-за сообщения о минировании. Власть остановила движение Киевского метрополитена и всех автомобилей.
Руководство метро сообщил, что движение «красной ветки» организовано от станции «Академгородок» до «Арсенальной» и от станции «Дарница» до «Лесной». В то же время движение между станциями «Арсенальная» и «Дарница» остановлено. Участок от «Дарницы» до «Крещатика» проверяется специалистами.
Патрульная полиция Киева сообщила, что ограничено также движение автомобильного транспорта.
В то же время Фейсбук-паблик «Киев Оперативный» утверждает, что в 15.00 на мосту остановился автомобиль, из которого вышел человек, который ходил и кричал, что взорвет все вокруг.
С его сумки торчит устройство, а в руке у него какие-то кнопки, — говорится в сообщении.
Заместитель начальника отдела коммуникации столичной полиции Яна Неруш сообщила «Громадському», что на мосту находится человек, который угрожает стрелять или взорвать мост.
Мост Метро соединяет правобережную часть Киева с Русановкой, Левобережной частью, Воскресенкой, Лесным массивом и Гидропарком. На правом берегу Днепра мост завершает станция «Днепр».
Міст Метро у Києві перекрили — за інформацією поліцейських, невідомий погрожує підірвати міст або стріляти. Червона лінія метро працює тільки від станції Академмістечко до станції Хрещатик pic.twitter.com/RXoKhSoyHn
— hromadske (@HromadskeUA) September 18, 2019