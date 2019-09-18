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В Запорожской области назначили нового начальника управления Нацполиции. Фото: 5 канал

В Запорожской области назначили нового начальника управления Нацполиции

18 сен 2019, 16:37
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Сергей Князев, который возглавляет Нацполицию Украины, назначил начальником управления Нацполиции в Запорожской области Николая Лупшиенко.

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По словам Князева, эта ротация руководителей областных управлений полиции является плановой. Об этом он заявил на брифинге в Запорожье, передают «Українськi Новини».

Лушпиенко на должности заменил Сергея Комиссарова и ранее возглавлял полицию Сумской области.

Лушпиенко закончил Национальную академию внутренних дел Украины, а по специальности он юрист-правовед. Его служба в рядах правоохранителей началась в 1987 году, когда он стал милиционером патрульно-постовой службы УВД Киева.

Затем он работал в уголовном розыске одного из столичных райотделов, а в июне 1999 года стал заместителем начальника управления уголовного розыска ГУМД Украины в Киеве. Уже в феврале 2005 года он возглавил управление.

В июне 2005 года он занимал одну из руководящих должностей Департамента оперативной службы МВД Украины, а в 2009 стал первым заместителем начальника ГУ МВД в Крыму.

В послужном списке Лушпиенко есть должность советника министра внутренних дел.

Как ранее сообщалось, на днях три замглавы Нацполиции подали в отставку.


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