В Запорожской области назначили нового начальника управления Нацполиции. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n126976-v-zaporojskoy-oblasti-naznachili-novogo-nachalnika-upravleniya-nacpolicii.html

Ракурс

Сергей Князев, который возглавляет Нацполицию Украины, назначил начальником управления Нацполиции в Запорожской области Николая Лупшиенко.

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По словам Князева, эта ротация руководителей областных управлений полиции является плановой. Об этом он заявил на брифинге в Запорожье, передают «Українськi Новини».

Лушпиенко на должности заменил Сергея Комиссарова и ранее возглавлял полицию Сумской области.

Лушпиенко закончил Национальную академию внутренних дел Украины, а по специальности он юрист-правовед. Его служба в рядах правоохранителей началась в 1987 году, когда он стал милиционером патрульно-постовой службы УВД Киева.

Затем он работал в уголовном розыске одного из столичных райотделов, а в июне 1999 года стал заместителем начальника управления уголовного розыска ГУМД Украины в Киеве. Уже в феврале 2005 года он возглавил управление.

В июне 2005 года он занимал одну из руководящих должностей Департамента оперативной службы МВД Украины, а в 2009 стал первым заместителем начальника ГУ МВД в Крыму.

В послужном списке Лушпиенко есть должность советника министра внутренних дел.

Как ранее сообщалось, на днях три замглавы Нацполиции подали в отставку.