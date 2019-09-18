Новости Украины

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Избитому заместителю Кличко наложили 14 швов, он в тяжелом состоянии в реанимации. Фото: Главред

Избитому заместителю Кличко наложили 14 швов, он в тяжелом состоянии в реанимации

18 сен 2019, 16:36
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Владимир Слончак, заместитель главы Киевской городской государственной администрации, находится в тяжелом состоянии в реанимации.

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Как рассказала агентству «Українські Новини» его пресс-секретарь Галина Шпак, после нападения Слончаку наложили 14 швов, у него диагностировано сотрясение головного мозга.

Она рассказала, что пострадавший уже дал показания полиции. По ее словам, подробности нападения будут озвучены завтра.

Шпак добавила, что в данный момент из-за плохого самочувствия Слончак не может долго общаться. По этой причине он не готов комментировать журналистам причины нападения.

Также его спикер не смогла сказать, связано ли нападение с профессиональной деятельностью Слончака.

Напомним, что Слончака, вчера, примерно в 23.30, избили неизвестные. Инцидент произошел в подъезде жилого дома № 16-в на улице Митрополита Липкивского.


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