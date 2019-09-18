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Владимир Слончак, фото: КМДА

Новости Киева: неизвестные избили заместителя главы КГГА — СМИ

18 сен 2019, 09:35
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Владимира Слончака, заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА), вчера, примерно в 23.30, избили неизвестные.

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Инцидент произошел в подъезде жилого дома № 16-в на улице Митрополита Липкивского. Об этом сообщает издание «Цензор.нет» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сам Слончак проживает в городе Васильков.

Отмечается, что у чиновника диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы головы.

Заместителем председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий он стал 12 декабря 2018 года согласно распоряжению Киевского городского головы № 849 от 11 декабря того же года. До этого с 2016 года Слончак возглавлял управление правового обеспечения деятельности Киевского городского совета. Работать в секретариате Киевского горсовета он начал в 2005 году.

Напомним, в конце июля в Киеве жестоко избили сотрудника Оболонского управления полиции. Во время исполнения правоохраниетлем служебных обязанностей на него набросились шесть молодых людей и начали бить, в частности — ударили бутылкой по голове.


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