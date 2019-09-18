Владимир Слончак, фото: КМДА

https://racurs.ua/n126935-novosti-kieva-neizvestnye-izbili-zamestitelya-glavy-kgga-smi.html

Ракурс

Владимира Слончака, заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА), вчера, примерно в 23.30, избили неизвестные.

Loading...

Инцидент произошел в подъезде жилого дома № 16-в на улице Митрополита Липкивского. Об этом сообщает издание «Цензор.нет» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сам Слончак проживает в городе Васильков.

Отмечается, что у чиновника диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы головы.

Заместителем председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий он стал 12 декабря 2018 года согласно распоряжению Киевского городского головы № 849 от 11 декабря того же года. До этого с 2016 года Слончак возглавлял управление правового обеспечения деятельности Киевского городского совета. Работать в секретариате Киевского горсовета он начал в 2005 году.

Напомним, в конце июля в Киеве жестоко избили сотрудника Оболонского управления полиции. Во время исполнения правоохраниетлем служебных обязанностей на него набросились шесть молодых людей и начали бить, в частности — ударили бутылкой по голове.